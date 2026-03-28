ISTORIJA U LOS ANĐELESU: Ono što su Lebron i Broni DŽejms uradili do sada niko nije, a tek Dončić... (VIDEO)

Aleksandar Ilić

28. 03. 2026. u 09:33

Los Anđeles lejkersi pobedili su na svom terenu Bruklin netse rezultatom 116:99 (35:30, 26:29, 24:25, 31:15), uz još jednu impresivnu partiju Luke Dončića.

Foto: Profimedia

Luka Dončić je nastavio sa neverovatnim nizom od 40 poena po utakmici, a ovaj put "žrvta" su bili Bruklin netsi.

Dončić je meč završio sa 41 poenom, osam skokova i tri asistencije tokom 39 minuta na parketu, uz šut iz igre 15/25.

Lejkerski su ostvarili i 14 pobedu od poslednjih 16 utakmica, tačnije od 1. marta su izgubili samo dva meča.

Utakmica je bila istorijska zbog saradnje Lebrona i Bronija Džejmsa. Najbolji strelac u istoriji NBA lige asistirao je 55. piku sa drafta za pogođenu trojku, što je bila prva asistencija oca za sina u istoriji NBA lige.

Sada se nalaze na poziciji tri u Zapadnoj konferenciji sa skorom 48-26 i boriće se sa Denverom da na tom mestu i ostanu, pošto imaju samo jedan trijumf više od Nagetsa.

Lejkersi su u poslednju deonicu ušli sa samo jednim poenom prednosti, međutim serijom Ostina Rivsa su stekli dovoljnu razliku koju su održali do kraja meča.

