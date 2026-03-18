"NEMA MNOGO GORIH LJUDI OD MIŠKA RAŽNATOVIĆA"! Legendarni srpski košarkaš izazvao zemljotres pod obručima

FOTO: N. Paraušić

Naime, bivši generalni menadžer Partizana, Zoran Savić, odlučio je da u velikom intervjuu za Sport Klub odgovori na sve učestalije kritike koje su na njegov račun stizale u proteklom periodu.

Legendarni srpski košarkaš je bez zadrške govorio o svom odnosu sa predsednikom kluba Ostojom Mijailovićem, ali i o tinjajućem sukobu sa najmoćnijim košarkaškim agentom u Evropi, Miškom Ražnatovićem.

- Nije istina da ja nisam hteo da pričam sa Miškom Ražnatovićem jer jednostavno ja bih pričao i sa gorim ljudima nego što je Miško Ražnatović. Malo ih je ali bih pričao ako je to u korist kluba. Ostoji je to odgovaralo da priča s Miškom direktno. Ja sam posle toga kontaktirao preko Jovana (Ostojinog sina prim.aut) s Miškom oko nekih igrača - kazao je Zoran Savić.

Savić je takođe rekao da je Mijailoviću jasno stavio do znanja da ne treba da priča sa nekim menadžerom igrača bez generalnog menadžera kluba.

- Ja nemam ništa protiv Miška Ražnatovića. Ne sviđa mi se način njegov komunikacije šalje poruke Barcokasu, šalje poruke Željku preko novina… Mi smo uzeli njegove igrače, Avramovića i Anđušića, ali to njemu nikad nije dovoljno. On kaže da ja njega tretiram kao malog srpskog agenta s tim što on je naučio da ima neki VIP tretman. Ja sam stavno govorio da mi kaže kad smo zadnje obeštećenje mi je uzeli od nekog igrača? On je napravio Megu da bi mogao da zarađuje tamo i nas nije gledao kao saradnika, već gledao nas je kao rivala. Znači Partizan i Zvezda su njemu rival nisu mu saradnici - kazao je Savić.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

