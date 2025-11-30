OGLASIO SE MAKABI: Ništa od Sferopulosa, puno poverenje Odedu Katašu
Spekulisalo se danima da je Oded Kataš već bivši trener Makabija, da će ga zameniti Janis Sferopulos, međutim od toga nema ništa pošto je klub zvanično objavio da Izraelac ostaje na klupi "Ponosa Izraela".
Makabi je saopštio da će izraelski trener ostati na klupi tima do kraja sezone!
“Makabi Tel Aviv izražava punu podršku i poverenje u trenera Odeda Kataša. Oded je bio trener ovog tima i ostaje trener ovog tima. Klub mu želi mnogo uspeha u svim izazovima koji ga očekuju do kraja sezone“, stoji u saopštenju izraelskog kluba.
Klub iz Tel Aviva je posle 13 kola pretposlednji na tabeli Evrolige sa učinkom 3-10, dok u izraelskoj ligi ima skor 6-1.
