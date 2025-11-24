"NIKAD NIJE BILO OVAKO!" Nenad Krstić o stanju u košarkaškoj reprezentaciji Srbije

Potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) zadužen za mušku košarku Nenad Krstić rekao je večeras da je KSS značajno unapredio uslove i za seniorsku i za sve mlađe selekcije.

"Prvi put u istoriji Saveza idemo u poluprofesionalnom pravcu. Obezbedili smo budžet, kondicionog trenera, ne jednog, koji je angažovan za stalno, nego četiri. Pratimo sve kandidate, vrši se monitoring, zdravstveni deo, medicinski je unapređen. Sve smo unapredili, ne samo seniorske, već i mlađe selekcije. Ide ka boljem. Kao igrač nikada nismo imali ovakve uslove, nikad bolje uslove nismo imali", izjavio je Krstić.

Podsetimo, košarkaška reprezentacija Srbije u četvrtak od 19 dočekuje Švajcarsku, a onda u nedelju od 20 gostuje Bosni i Hercegovini na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

