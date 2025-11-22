ALIMPIJEVIĆ RASPOLOŽEN DOLAZI U SRBIJU: Bešiktaš nastavio savršen niz u Turskoj!
DUŠAN Alimpijević u dobrom raspoloženju dolazi u Srbije, gde ga očekuje debi za reprezentaciju. On je sa Bešiktašom nastavio da deli lekcije u Turskoj, nakon što je savladana Manisa sa 79:65 (17:19, 15:25, 25:12, 22:9).
Tim iz Istanbula ima savršen učinak posle devet kola u tamošnjem prvenstvu. Ekipa zna samo za trijumfe (9-0), pa ovaj 39-godinjši stručnjak zadovoljan dočekuje obaveze sa nacionalom selekcijom.
Što se utakmice tiče, Bešiktaš je sjajnom igrom u drugom poluvremenu uspeo da nadoknadi zaostatak od 12 poena - 32:44 koliko je bilo nakon 20 minuta.
Ova ekipa je primila sa 21 poen u trećem i četvrtom periodu i na kraju je zasluženo slavila.
Podsetimo, Alimpijević će za Srbiju debitovati u četvrtak od 19 časova kada se u dvorani "Aleksandar Nikolić" igra meč protiv Švajcarske na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvu.
Nakon toga "orlovi" u nedelju od 20 sati u "Skenderiji" gostuju Bosni i Hercegovini.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
ČAK 142,5 KILOGRAMA ČISTE SNAGE! Maja Katanić srpski terminator, ovo niko nije očekivao (FOTO)
22. 11. 2025. u 14:04 >> 14:05
KAKAV OBRT! Veljko Paunović ubacuje u reprezentaciju momka koji je precrtao Srbiju
21. 11. 2025. u 12:17
SUSPENZIJA PO HITNOM POSTUPKU: Stefanos Cicipas kažnjen sa godinu dana
20. 11. 2025. u 14:41
VLAHOVIĆ U STARTNOJ POSTAVI? Spaleti veruje Srbinu, ali povreda bi mogla da ga zadrži van terena na gostovanju njegovoj bivšoj ekipi
JUVENTUS stiže na "Artemio Franki" (18.00) sa jasnim ciljem, da ponovo upali motore posle tromog starta sezone i uhvati zalet pod Spaletijem. Sa druge strane, poslednjeplasirana Fiorentina čeka prvi trijumf i dočekuje starog rivala u atmosferi naelektrisanoj frustracijom i očajem.
22. 11. 2025. u 07:20
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)