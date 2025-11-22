ALIMPIJEVIĆ RASPOLOŽEN DOLAZI U SRBIJU: Bešiktaš nastavio savršen niz u Turskoj!

DUŠAN Alimpijević u dobrom raspoloženju dolazi u Srbije, gde ga očekuje debi za reprezentaciju. On je sa Bešiktašom nastavio da deli lekcije u Turskoj, nakon što je savladana Manisa sa 79:65 (17:19, 15:25, 25:12, 22:9).

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Tim iz Istanbula ima savršen učinak posle devet kola u tamošnjem prvenstvu. Ekipa zna samo za trijumfe (9-0), pa ovaj 39-godinjši stručnjak zadovoljan dočekuje obaveze sa nacionalom selekcijom.

Što se utakmice tiče, Bešiktaš je sjajnom igrom u drugom poluvremenu uspeo da nadoknadi zaostatak od 12 poena - 32:44 koliko je bilo nakon 20 minuta.

Ova ekipa je primila sa 21 poen u trećem i četvrtom periodu i na kraju je zasluženo slavila.

Podsetimo, Alimpijević će za Srbiju debitovati u četvrtak od 19 časova kada se u dvorani "Aleksandar Nikolić" igra meč protiv Švajcarske na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvu.

Nakon toga "orlovi" u nedelju od 20 sati u "Skenderiji" gostuju Bosni i Hercegovini.

