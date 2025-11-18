"HVALA, UVEK ĆEŠ BITI DEO NAŠE PORODICE!" KK Dubai se oprostio od Srbina
KK Dubai oprostio se od Danila Anđušića koji je pojačao redove grčkog Arisa.
- Dubai želi da se zahvali Danilu Anđušiću na njegovom radu i profesionalizmu od dolaska u klub leta 2024. Tokom sezone 2024/25, pod vođstvom trenera Jurice Golemca, odigrao je važnu ulogu, donoseći iskustvo, šut i izuzetno pozitivan pristup svakog dana. Želimo da se zahvalimo Danilu na svemu što je dao tokom boravka u Dubaiju. Želimo mu puno uspeha u nastavku karijere i života. Hvala ti, Danilo. Uvek ćeš biti deo porodice - stoji u saopštenju Dubaija.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce do najboljeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
PRENOS, SLOVEN - CRVENA ZVEZDA: Dosad neviđena utakmica
19. 11. 2025. u 12:12 >> 13:21
ZVEZDA DIGLA RUKE! Albert Rijera ne dolazi na Marakanu
19. 11. 2025. u 13:12
BEOGRADSKI POLUMARATON! Elzan Bibić napada državni rekord
19. 11. 2025. u 12:32
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
19. 11. 2025. u 07:00
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.
18. 11. 2025. u 19:00
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)