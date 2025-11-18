Košarka

"HVALA, UVEK ĆEŠ BITI DEO NAŠE PORODICE!" KK Dubai se oprostio od Srbina

Filip Milošević

18. 11. 2025. u 17:15

KK Dubai oprostio se od Danila Anđušića koji je pojačao redove grčkog Arisa.

ХВАЛА, УВЕК ЋЕШ БИТИ ДЕО НАШЕ ПОРОДИЦЕ! КК Дубаи се опростио од Србина

FOTO: M. Vukadinović

- Dubai želi da se zahvali Danilu Anđušiću na njegovom radu i profesionalizmu od dolaska u klub leta 2024. Tokom sezone 2024/25, pod vođstvom trenera Jurice Golemca, odigrao je važnu ulogu, donoseći iskustvo, šut i izuzetno pozitivan pristup svakog dana. Želimo da se zahvalimo Danilu na svemu što je dao tokom boravka u Dubaiju. Želimo mu puno uspeha u nastavku karijere i života. Hvala ti, Danilo. Uvek ćeš biti deo porodice - stoji u saopštenju Dubaija.

