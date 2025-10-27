DOBRE VESTI ZA PARTIZAN! Važan košarkaš crno-belih nije teže povređen, biće spreman za duplo kolo Evrolige

Nakon što je Željko Obradović posle utakmice sa Borcem zabrinuo navijače izjavom da situacija sa Džabarijem Parkerom "ne izgleda dobro", stigle su konačno i lepe vesti iz tabora šampiona ABA lige.

FOTO: Ata images

Američki krilni igrač je protiv ekipe iz Čačka povredio prst, zbog čega je tokom meča imao bandažu, ali se pokazalo da povreda nije ozbiljna, pošto je već u ponedeljak trenirao bez većih poteškoća, te se očekuje da će gotovo sigurno biti u sastavu za duplo kolo Evrolige koje je na programu ove sedmice.

Crno-beli u sredu gostuju u Sofiji ekipi Hapoela, a zatim dva dana kasnije dočekuju u "Areni" Barselonu.

