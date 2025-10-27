Košarka

DOBRE VESTI ZA PARTIZAN! Važan košarkaš crno-belih nije teže povređen, biće spreman za duplo kolo Evrolige

27. 10. 2025. u 16:25

Nakon što je Željko Obradović posle utakmice sa Borcem zabrinuo navijače izjavom da situacija sa Džabarijem Parkerom "ne izgleda dobro", stigle su konačno i lepe vesti iz tabora šampiona ABA lige.

FOTO: Ata images

Američki krilni igrač je protiv ekipe iz Čačka povredio prst, zbog čega je tokom meča imao bandažu, ali se pokazalo da povreda nije ozbiljna, pošto je već u ponedeljak trenirao bez većih poteškoća, te se očekuje da će gotovo sigurno biti u sastavu za duplo kolo Evrolige koje je na programu ove sedmice.

Crno-beli u sredu gostuju u Sofiji ekipi Hapoela, a zatim dva dana kasnije dočekuju u "Areni" Barselonu.

