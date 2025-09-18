POVRATAK KOJI ODJEKUJE! Miličić opet u srpskoj košarci

Darko Miličić, jedan od najvećih srpskih košarkaških talenata u 21. veku, možda nije uspeo da ostvari sve svoje snove u "igri pod obručima", ali... baš zbog košarke - opet je srećan. Jer, em mu je in postao prvak Evrope u dresu Srbije, em će mu taj isti sin - opet igrati u srpskoj košarci.

Podsetimo, Lazar Miličić je kao član kadetske košarkaške reprezentacije naše zemlje nedavno osvojio "U16" Evrobasket, a otac i majka Zorana to su proslavili na licu mesta, u Tbilisi areni, u Gruziji.

Tamo je, posle finala Evrobasketa u kome su Srbi pobedili vršnjake iz Litvanije sa 99:86, bivši NBA košarkaš i svojevremeno drugi pik na draftu - ušao na teren da pozdravi naslednika...

... a tu je bila i ponosna majka.

Ona je i objavila fotografije sa sinom, prvakom Evrope...

... a onda i sa Lazarom i Darkom, jer su svo troje podjednako uživali u ovom istorijskom trenutku:

- Ponos nije dovoljno jaka reč… Moj sine, ti i tvoja ekipa ste pokazali srce, snagu i jedinstvo! Zlato na Evropskom prvenstvu – vaša krv, znoj i suze pretvoreni su u istoriju - poručila je Zorana Miličić.

U samom finalu, Lazarev učinak je bio osam poena (šut za dva 4/8), tri skoka, asistencija i blokada. Bio je do meča za titulu nešto skromiji (sa prosecima od šest poena i dva skoka), ali u borbi za zlato - bio bolji od prethodne najbolje verzije sebe. A to je u sportu i najvažnije.

Sada se vraća u srpsku košarku.

Naime, kako je objavio košarkaški klub Dinamik sa Dorćola, Lazar Miličić je od danas njegov član, došavši iz španskog Las Rozasa.

Kako je Srbija osvojila zlato? Nestvarno!

"Orlići" su u meču za trofej evropskog prvaka posle velikog preokreta pobedili Litvaniju sa 99:86 (24:27, 19:26, 32:15, 24:18).

Najvažnije momente sa tog meča možete pogledati u video-snimku koji je pred vama, a ispod tog snimka nalazi se i kraći podsetnik o toj utakmici i učinku srpskih kadeta na šampionatu Evrope.

Sjajan turnir su odigrali izabranici Stevana Mijovića i potpuno zasluženo se okitili najsjajnijim odličjem na kontinentalnom takmičenju.

Srbija je zabeležila samo jedan poraz, u grupi od Španije (95:97). Tokom nokaut faze bila je veoma dominantna. Redom je pobeđivala Grčku (92:65), Tursku (94:73), Sloveniju (90:58) i Litvaniju 99:86.

Što se finala tiče, delovalo je da su "orlići" stegnuto ušli u meč. Rival je to iskoristio i posle 20 minuta igre je imao dvocifrenu prednost - 53:43.

Ipak, totalno drugačiji pristup imala je Srbija u trećem kvartalu. Iz svlačionice se vratila druga ekipa i raznela suparnike u tom delu susreta - 32:15.

Baltička selekcija je veoma kvalitetna i nije se predala nijednog momenta. Tokom četvrte četvrtine je pokušala da preokrene rezultat, ali naša nacionalni tim je uspeo da odbije sve nalete i na kraju ubedljivo slavi i osvoji pehar namenjen pobedniku Evropskog prvenstva.

Najefikasniji u redovima "orlića" bio je Petar Bjelica sa 25 poena, pratio ga je Ognjen Simjanovski sa 22. Na drugoj strani najbolji je bio Gabrijelijus Buividis sa 26, dok je Lukas Šiškauskas dodao 22.

Koliko je Srbina bila sjajna na ovom takmičenju, pokazuje činjenica da samo u prvom kolu protiv Nemačke nije postigla 90 ili više poena. Taj meč je završen rezultatom 86:60.

