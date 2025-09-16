Košarka

"VELIKA ČAST": Ognjen Dobrić progovorio o novoj ulozi u Crvenoj zvezdi

Časlav Vuković

16. 09. 2025. u 22:21

CRVENA zvezda će u novu košarkašku sezonu ući sa novim kapitenom. Branka Lazića je u toj ulozi zamenio Ognjen Dobrić.

ВЕЛИКА ЧАСТ: Огњен Добрић проговорио о новој улози у Црвеној звезди

FOTO: M. Vukadinović

Reprezentativac Srbije se danas priključio ekipi na treninzima, a nije krio sreću i zadovoljstvo zbog toga što je baš on odabran za novog predvnodnika tima.

- Velika čast, nemam šta drugo da kažem. Meni, kao navijaču Crvene zvezde, koji od malih nogu navija i bodri klub, prvo sa tribina i kao deo tima, sa terena, na terenu, sa navijačkih stolica - svuda - rekao je Dobrić i dodao:

- Sad sam došao i do kapitenske trake, nema veće čast od toga za nekog kao što sam ja. Ceo život sam zvezdaš, cela porodica je bila u mene, oni su me izveli na pravi put i drago mi je da sam postao kapiten.

Ipak, ističe da još nije spreman za spektakl u 1. kolu Evrolige, pošto će povesti ekipu na parket.

- Jedva čekam, možda nisam spreman - zaključio je Dobrić uz osmeh.

Podsetimo, Crvena zvezda prvu utakmicu u sezoni 2025/26 igra 30. septembra od 20 časova protiv Olimpije Milano u "Beogradskoj areni".

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U BARSELONI IMA 259 HILJADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)

U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)