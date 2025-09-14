"ŠTA ĆE MI TO?" Nebojša Čović napušta Košarkaški savez Srbije

TURBULENTNO je u Košarkaškom savezu Srbije nakon eliminacije Srbije sa Evropskog prvenstva. Najavljeno je da Svetislav Pešić više neće biti selektor, a potom da bi i predsednik Nebojša Čović mogao da napusti mesto prvog čoveka krovne košarkaške organizacije u zemlji.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, predsednik KSS je u intervjuu za televiziju "Prva" najavio da bi mogao da napusti tu funkciju posle samo godinu dana od početka mandata.

- Naravno da razmišljam o tome, šta će mi? Trebalo je imati nerve izdržati ovo što smo sad prošli. A uložili smo sve, energiju, napore... Nije samo sedite na funkciji i ne osećate nikakvu odgovornost. Ja sam na svim funkcijama u javnom sektoru imao odgovornost i rezultat. Ne želim da me raznorazni ljudi sapliću - rekao je Čović, pa u istom dahu nastavio:

- Okej, sport je takav, imate rezultat, najbolje su namere bile. Ljudi su se maksimalno trudili. Šta da kažu fudbaleri? Negde treba da budemo realni. Naši treneri treba da uče, sport se neprekidno menja. Sada je gomila svega i svačega bačena na Pešića. Nije moje da ga branim, ali kao predsednik KSS ću uvek braniti savez i selektora. Čovek ima iskustva, nema šta nije osvojio u košarci. Ne može prepodne da bude najbolji, a popodne najgori na svetu. Zbog toga idemo jedan korak napred, pa pet nazad.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja