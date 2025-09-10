"TREBALO JE NAĆI NAČINA DA SE POTPIŠU NEKI SRPSKI IGRAČI": Igor Rakočević progovorio i novom timu Crvene zvezde

CRVENA zvezda je ovog leta promenila praktično ceo tim. O novoj ekipi crveno-belih govorio je nekadašnji kapiten kluba sa Malog Kalemegdana, Igor Rakočević.

FOTO: N. Skenderija

On je istakao da je morao da se pronađe način da se dovedu neki srpski igrači, a sa nekima da se produži saradnja.

- Što se tiče ovogodišnjeg sastava KK Crvena zvezda, potpisani su neki dobri igrači, neki koji imaju veliki potencijal ali nisu imali previše iskustva u evropskoj košarci i trebaće im vreme za adaptaciju na drugi način igre. Dosta će zavisiti od toga da li će igrači sa individualnim kvalitetima koje imaju, moći da se uigraju dovoljno dobro između sebe i podrede timu. Novitet je da je napušten dugogodišnji koncept sa puno domaćih igrača koji je davao pristojan rezultat, a u nekim slučajevima bio blizu da napravi čak i odličan. Po mom ukusu, trebalo je naći načina da se potpišu i neki srpski odlični igrači, Gudurić koji je imao veliku želju da igra za svoj klub (istina, nije odigrao dobro Evropsko prvenstvo, ali je pokazao koliko može na Fajnal for utakmicama prošle godine), da ostane Luka Mitrović koji je izuzetno pametan i koristan igrač, a pogotovu Petrušev koji ima jedan od najvećih napadačkih potencijala u Evropi. Ovo je moje iskreno mišljenje, a svom matičnom klubu želim sve najbolje u ovoj sezoni, treba da pretenduje u najmanjem slučaju do TOP 8 najboljih ekipa - napisao je Rakoćević na društvenoj mreži "X".

Sto se tice ovogodisnjeg sastava @crvenazvezdakk, potpisani su neki dobri igraci, neki koji imaju veliki potencijal ali nisu imali previse iskustva u Evropskoj kosarci i trebace im vreme za adaptaciju na drugi nacin igre. Dosta ce zavisiti od toga da li ce igraci sa individualnim… — Igor Rakocevic (@IgorRakocevic) September 10, 2025

Podsetimo, Crvena zvezda prvu utakmicu u novoj sezoni igra 30. septembra protiv Olimpije Milano u 1. kolu Evrolige.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja