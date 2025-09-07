Košarka

"NE MOGU DA GLEDAM PEŠIĆA NA KLUPI..." Američki novinar žestoko udario na selektora Srbije

Александар Илић
Aleksandar Ilić

07. 09. 2025. u 14:00 >> 14:00

KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije eliminisana je u osmini finala Evropskog prvenstva u košarci, a kritike na račun selektora Svetislava Pešića dan kasnije stižu i iz Amerike.

НЕ МОГУ ДА ГЛЕДАМ ПЕШИЋА НА КЛУПИ... Амерички новинар жестоко ударио на селектора Србије

FOTO: FIBA.Basketball

Američki analitičari ukazali su na probleme "Orlova", koji su išli dalje od izostanka kapitena Bogdana Bogdanovića.

Posebno se istakao Erik Sedum sa "DNVR Denver Nuggets Podcasta", koji je otvoreno kritikovao selektora Svetislava Pešića.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

- Iskreno, ne mogu više da gledam Pešića na klupi. Ovo mora da bude poslednji put da vodi Srbiju. Izgledalo je kao da je spavao za volanom. Nije bilo nikakvih prilagođavanja tokom utakmice.

On je dodao da je Finska konstantno igrala na isti način, a da Srbija nije reagovala.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

- Nisu menjali način odbrane, nisu menjali postavu. Uveo je neke igrače tek u poslednjem minutu. Ne znam šta je radio. Brate, imaš druge momke. Marko Gudurić nije išao, zašto ne probaš sa Vanjom Marinkovićem? Zašto Aleksa Avramović igra samo 17 minuta, dok je Stefan Jović jedva disao na terenu?

Pešić je posle meča pokušao da objasni razloge poraza: loša fizička spremnost, povrede, nedostatak agresivnosti u odbrani, ali i virus koji je pogodio ekipu pred odlučujući duel.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA I ALBANIJA U GOSTIMA... Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska

"OVA I ALBANIJA U GOSTIMA..." Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska