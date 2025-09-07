"NE MOGU DA GLEDAM PEŠIĆA NA KLUPI..." Američki novinar žestoko udario na selektora Srbije
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije eliminisana je u osmini finala Evropskog prvenstva u košarci, a kritike na račun selektora Svetislava Pešića dan kasnije stižu i iz Amerike.
Američki analitičari ukazali su na probleme "Orlova", koji su išli dalje od izostanka kapitena Bogdana Bogdanovića.
Posebno se istakao Erik Sedum sa "DNVR Denver Nuggets Podcasta", koji je otvoreno kritikovao selektora Svetislava Pešića.
- Iskreno, ne mogu više da gledam Pešića na klupi. Ovo mora da bude poslednji put da vodi Srbiju. Izgledalo je kao da je spavao za volanom. Nije bilo nikakvih prilagođavanja tokom utakmice.
On je dodao da je Finska konstantno igrala na isti način, a da Srbija nije reagovala.
- Nisu menjali način odbrane, nisu menjali postavu. Uveo je neke igrače tek u poslednjem minutu. Ne znam šta je radio. Brate, imaš druge momke. Marko Gudurić nije išao, zašto ne probaš sa Vanjom Marinkovićem? Zašto Aleksa Avramović igra samo 17 minuta, dok je Stefan Jović jedva disao na terenu?
Pešić je posle meča pokušao da objasni razloge poraza: loša fizička spremnost, povrede, nedostatak agresivnosti u odbrani, ali i virus koji je pogodio ekipu pred odlučujući duel.
