LUKA DONČIĆ GRMI! NBA as očitao brutalnu lekciju saigračima (VIDEO)
KOŠARKAŠI Slovenije će se u četvrtom kolu grupe "D" sastati sa Islandom.
Slovenci su prva dva meča na šampionatu izgubili od Poljske, odnosno Francuske, a zatim su savladali Belgiju rezultatom 86:69.
Luka Dončić igra sjajno na ovom prvenstvu, međutim, ostatak tima ne poseduje kvalitet kojim bi mogao da ga isprati. Protiv Belgijanaca je imao tripl dabl-učinak od 26 poena, 10 skokova i 11 asistencija, pratio ga je Klemen Prepelič sa 12 pogodaka.
Tokom jednog od tajm-auta na ovoj utakmici, kamera je snimila klupu na kojoj je sedela reprezentacija Slovenije.
Iako je Dončićev tripl-dabl pogurao Sloveniju do pobede, Luku je kamera uhvatila prilično besnog i nervoznog. Dončić se povišenim tonom obratio saigračima.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
