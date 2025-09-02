Košarka

LUKA DONČIĆ GRMI! NBA as očitao brutalnu lekciju saigračima (VIDEO)

02. 09. 2025. u 10:00

KOŠARKAŠI Slovenije će se u četvrtom kolu grupe "D" sastati sa Islandom.

Foto: EPA-EFE/Jarek Praszkiewicz

Slovenci su prva dva meča na šampionatu izgubili od Poljske, odnosno Francuske, a zatim su savladali Belgiju rezultatom 86:69.

Luka Dončić igra sjajno na ovom prvenstvu, međutim, ostatak tima ne poseduje kvalitet kojim bi mogao da ga isprati. Protiv Belgijanaca je imao tripl dabl-učinak od 26 poena, 10 skokova i 11 asistencija, pratio ga je Klemen Prepelič sa 12 pogodaka.

Tokom jednog od tajm-auta na ovoj utakmici, kamera je snimila klupu na kojoj je sedela reprezentacija Slovenije.

Iako je Dončićev tripl-dabl pogurao Sloveniju do pobede, Luku je kamera uhvatila prilično besnog i nervoznog. Dončić se povišenim tonom obratio saigračima.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

