"TO GA ČINI POSEBNIM" Bogdan Bogdanović se oglasio nakon meča Srbija - Slovenija

KAPITEN reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović govorio je nakon utakmice Srbija - Slovenija, istakavši da je Luka Dončić može da bude MVP Evropskog prvenstva.

FOTO: Profimedia

Bogdanović ima izuzetno lepo mišljenje o svom dobrom prijatelju i smatra da Dončić može svaki tim da "zatrpa" poenima.

- On može da ubije svaki tim na turniru. Može da ide do 50 ili 60 poena... Ne znam. To je ono što ga čini posebnim - rekao je kapiten Srbije u intervjuu za sajt FIBA.

Podsetimo, Srbija i Slovenija su u četvrtak odigrale prijateljsku utakmicu u Beogradu koju je naš tim dobio ubedljivim rezultatom 106:72 i bila je to poslednja provera dva tima pred Evrobasket koji počinje 27. avgusta.

