"TRENER JE U PRAVU..." Kenan "otvorio dušu" pred duel Crvena zvezda - Monako

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Monako u 22. kolu Evrolige, a pred ovaj duel govorio krilni centar crveno-belih Ajzea Kenan.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Kenan nije želeo pred meč mnogo da troši reči na analize.

- Da izađemo sa energijom, da budemo spremni da igramo i pobedimo. Znamo da nam dolazi još jedna odlična ekipa - poručio je Kenan.

Saglasio se sa trenerom Janisom Sferopulosom da je odbrana ključna.

- U pravu je trener. Moramo da igramo bolju odbranu nego sinoć. Pravili smo greške i oni su nas na kraju kaznili zbog toga. Ne smemo to da ponovimo sutra i znam da ćemo biti bolji - objasnio je košarkaš Zvezde.

Na samom kraju je analizirao kakva igra je potrebna crveno-belima.

- Volimo da igramo u tranziciji i to je veliki deo naše igre. Da bi se to desilo, morate da zaustavljate u defanzivi. Kada smo u mogućnosti da postignemo ta zaustavljanja, i više od jednog poseda u isto vreme, možemo da dobijemo lake polaganja i lake poene. A ako to ne uspemo, ne možemo da igramo u tranziciji. Pokazali smo da možemo budemo odličan defanzivni tim. Teške su noći kao sinoć kada možda nešto ne ide, ali duplo je kolo, morate da se otresete, vratite se i spremite se za sledeću utakmicu -zaključio je Kenan.

Meč je na programu u petak od 20 časova.

