RAZBIO ZVEZDU PA PROGOVORIO SRPSKI: Učim vaš jezik, to je jezik košarke

KOŠARKAŠI Crvene zvezde poraženi su od Fenerbahčea rezultatom 91:96, a nakon meča Najdžel Hejs-Dejvis dao je izjavu koja je oduešvila navijače u Srbiji.

Hejs-Dejvis je potigao 27 poena, a ubacio je i četiri trojke.

- Dobar je osećaj, uradili smo neke stvari u dobrom pravcu. Sezona u Evroligi je duga i trudimo se da, kako ona odmiče, budemo sve bolji. Bili smo dobri u napadu, dobro delili loptu i pogađali. Uvek može bolje u odbrani. Ubacili smo dosta poena, kada šutiramo dobro, ide nam dobro. Imali smo dve četvrtine dobre odbrane, kada bi to bilo u svih 40 minuta, onda će to biti prava stvar, rekao je on, koji je upitan ko ga uči srpski jezik.

- Ja imam učitelja, rekao je na srpskom jeziku, pa dodao:

- Uče me Marko Gudurić i Tarik Biberović. Srpski jezik je jezik košarke, gde god da igramo, neko priča srpski. Zato ga učim.

