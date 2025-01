ČOVIĆ OTVORIO DUŠU: Nisam došao da promovišem sebe, sada sam Zvezda i Partizan

PREDSEDNIK Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović izjavio je danas da u Savez nije došao da promoviše sebe, već da pomogne srpskoj košarci.

FOTO: M. Vukadinović

Čović je 1. oktobra prošle godine izabran za predsednika KSS. On se osvrnuo na 2024. godinu.

- Čovek sam koji uvek teži najvećim ciljevima i složiću se da je bila uspešna, ali ne smemo tu stati i zadovoljiti se medaljom seniora iz Pariza i odličjima juniora, juniorki i 3×3 muške selekcije sa Evropskog prvenstva. Da bismo bili u prilici da i dalje donosimo radost naciji, mi, kao menadžment Saveza moramo im obezbediti sve potrebne uslove za neometan rad i napredak, rekao je Čović, preneo je zvanični sajt KSS.

- Izašli smo već u javnost sa informacijama o prvim izveštajima revizije o finansijskom poslovanju KSS i svi su već upoznati sa činjenicom da situacija nije ni malo bajna, naprotiv. Krenuli smo najpre u ispitivanje svih segmenata poslovanja KSS u prethodnom periodu i iznošenja problema na čistac, da bismo se uhvatili u koštac sa njima i krenuli dalje, dodao je predsednik KSS.

Čović je rekao i da je svestan da ima onih "koji ga žele, a i onih koji ne vole što ga vide na poziciji predsednika Saveza".

- Često me u poslednjim intervjuima pitaju kako podnosim napade iz Partizana kao bivši predsednik Crvene zvezde. Nisam primetio da su to pitali bivšeg predsednika, koji je bio proslavljeni reprezentativac Srbije i prvi čovek kluba iz Humske. Ja sam sada na poziciji koja je i Zvezda i Partizan, ali i Mega, Spartak, Borac, Vršac, Zlatibor i svi srpski klubovi. I što pre to svi prihvate i budu spremni sesti ne samo sa mnom, već i sa mojim saradnicima za isti sto, da kroz konstruktivan dijalog radimo na izgradnji sistema i strategije razvoja srpske košarke, plašim se da nam se uskoro neće pisati dobro, naveo je Čović.

Predsednik KSS navodi da nije pesimista.

- Ja da sam pesimista i da ne vidim rešenje nikada ne bih preuzeo vreo krompir u ruke, a KSS u ovom trenutku to zaista jeste. Za sve postoji rešenje, samo je potrebno znanje, naporan timski rad i volja da se odstrani ono što ne valja i naprave zdravi temelji za budućnost košarkaškog sporta, naveo je Čović.

- Mi moramo da razmišljamo o tome šta će biti kada selektor Svetislav Pešić ode u penziju, kada se povuku Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Vasilije Micić i trenutni reprezentativci. Ne smemo živeti u prošlosti i gledati unazad, već napred, u budućnost. A budućnost su mlađe kategorije, kvalitetan rad sa njima i stvaranje prave baze igrača koja trenutno u Srbiji ne postoji, dodao je Čović.

Budućnost leži u izgradnji pravog sistema, koji će bitisati i doneti rezultate ne samo za jedan olimpijski ciklus već za najmanje narednu deceniju, naveo je predsednik KSS.

- Očekuje nas i mnogo posla oko normativnih akata, jer od nečega se mora krenuti. Moramo se pozabaviti strukom, je ona mora biti stručna, da bismo imali odgovarajući rezultat, rekao je Čović.

On je naveo i da država pruža podršku KSS-u.

- Smatram da ćemo, ako tako ostane, moći finansijski da iznesemo sve ono što smo zamislili i izneli u planu i programu rada u periodu naših mandata. Mnogo je tu stvari koje čekaju da se dovedu u red, jer srpska košarka vapi za promenom, u smislu drugačijeg i odgovornijeg pristupa našem najtrofejnijem sportu. Uskoro će biti prvih 100 dana naše, kako kažu, 'vladavine' KSS, pa ćemo izneti detaljno sve što je do sada učinjeno i što ćemo tek uraditi. Vreme ne čeka, ono ide, a mi moramo ubrzano da ga pratimo jer smo u KSS došli ne zbog sebe i svoje promocije, već srpske košarke generalno, poručio je Čović.

