ŠTA MU BI? Željko Obradović pokazao srednji prst dok je pričao o sudijama (VIDEO)

TRENER Partizana Željko Obradović kritikovao je sudije posle poraza od Crvene zvezde u večitom derbiju (89:84).

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Derbi u Beogradskoj areni sudili su Uroš Nikolić, Tomislav Hordov i Luka Kardum, koji su čak dali i tehničku najtrofejnijem evropskom treneru svih vremena.

Nakon meča na konferenciji za štampu Obradović je objasnio šta se desilo:

- Treba biti pošten i reći da smo mi neke situacije loše rešili, ali ponavljam još jednom - bile su i druge situacije. Evo na primer, da se vratim na tehničku koja je meni suđena. Ja sam čak na engleskom pričao. Pošto je to navika. Rekao sam 'It's offensive faul'.. To su bile jedine reči koje sam izgovorio - kazao je on.

U jednom trenutku dok je govorio na tu temu, pokazao je srednji prst. Navijači su to odmah primenili i taj deo postao je viralan.

Verovatno da se radi o slučajnosti, ali u svakom slučaju interesantan momenat sa konferencije.

