"MOĆNI SU, POKUŠAĆEMO DA IH ZAUSTAVIMO U TRANZICIJI": Nedović pred meč Crvene zvezde protiv Efesa

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće u sredu od 18.30 časova ekipi Efesa u 16. kolu Evrolige.

Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović rekao je da je ekipa spremna za utakmicu protiv Efesa, kao i da očekuje težak meč u narednom kolu Evrolige.

- Spremni smo, imali smo dva dana da se odmorimo i da se pripremimo za ovaj meč. Očekuje nas još jedna teška utakmica, a svaka na strani je jako teška. Efesu se vratio Šejn Larkin, koji je ozbiljno oružje u napadu, na već dosta kvalitetnu spoljnu liniju. Vidimo neke naše šanse. Ne moramo da odigramo dobro kao protiv Olimpijakosa, ali da budemo nekako solidni, da dođemo do zadnje četvrtine sa opcijama za pobedu, tu vidimo našu šansu - rekao je Nedović.

Nedović je naveo da Efes u dobrom raspoloženju dočekuje utakmicu posle ubedljive pobede protiv Panatinaikosa u prošlom kolu Evrolige.

- Moćni su. Pokušaće da ponove taj meč, na nama je da ih zaustavimo, tu njihovu igru u tranziciji - rekao je Nedović.

Nedović je rekao da mu je drago što se Džoel Bolomboj vratio u tim posle povrede.

- Svi znamo koliko nam znači, ali ne treba očekivati sada od njega ne znam šta, on je u procesu oporavka. Ali cela ekipa treba da pruži nešto više da bismo ostvarili pobedu - rekao je Nedović.

Košarkaš Crvene zvezde Majk Daum izjavio je da je uzbuđen što će igrati protiv Efesa za koji je nastupao prošle sezone.

- Napravio sam mnogo sjajnih odnosa prošle godine, vratiću se tamo da igram protiv svog bivšeg kluba i zabavim se. Naravno, uvek postoji taj osećaj da želim da se vratim i nešto im dokažem, ali za mene je ovo samo još jedna utakmica da izađem, igram jako i jednostavno uživam - rekao je Daum.

On je istakao da će Džon Braun biti veliko pojačanje za tim, kao i oporavljeni Bolomboj.

- Sve to gledam kao nešto pozitivno. Bez obzira na to da li to znači da će moje vreme na terenu porasti ili opasti, ko god da ga dobije, najvažnija stvar je da pobeđujemo - rekao je Daum i dodao da je najvažnija stvar da ekipa bude fizički spremna.

Košarkaši Crvene zvezde se nalaze na osmom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i sedam poraza, koliko ima i Efes, koji je na devetoj poziciji.

