"BILI SMO KAO PORODICA!" Zek Ledej se prisetio dana u dresu Partizana

Bivši košarkaš Partizana Zek Ledej bio je gost u podkastu kod igrača Baskonije Čimea Monekea.

FOTO: M. Vukadinović

Ono što je zanimljivo i što će oduševiti navijače beogradskih crno-belih je to što je Moneke baš isekao taj deo i postavio na društvene mreže, kada Ledej priča o Partizanu.

- Utakmice u Beogradu me u mnogo čemu podsećaju na srednjoškolske u Dalasu. Znaš o čemu pričam? Odrastao sam igrajući košarku u takvom okruženju i to me je samo vratilo u detinjstvo. U Partizanu smo bili kao porodica, imali smo grobare (navijače) i sjajnog trenera i sve je bilo dobro. Mnogo sam naučio za te tri godine i prošao sam kroz mnogo toga - istakao je Ledej.

https://www.tiktok.com/@chimdoggg/video/7449074833788325142

