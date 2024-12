NIKOLA JOKIĆ U KK PARTIZAN? Da, bilo je moguće, ali onda se desila verovatno najgora procena u istoriji košarke!

Nikola Jokić najbolji je košarkaša na svetu, a malo je poznato da je mogao da završi u jednom od beogradskih "večitih rivala".

Jokićev prvi trener Isidor Rudić otkrio je u knjizi "Why So Serious?", novinara Majka Singera, detalje sa samog početka karijere sjajnog Somborca.

Ispostavilo se da je Jokić mogao da zaigra za KK Partizan, ali...

Kako je (istorijski) pogrešna procena koštala crno-bele

- Na balkonu, sa pogledom na teren, trener Partizana Goran Tadić gledao je preko ograde i bez mnogo razmišljanja izrekao sledeće 'Pozvali ste me zbog ovog momka? Neću ni da siđem na teren. Imamo mnogo takvih momaka u Beogradu' - otkrio je Rudić.

Podsetimo, Nikola Jokić je iz Vojvodine prešao u mlađe kategorije Mege, odakle se otisnuo u NBA ligu, gde je postao trostruki MVP, a i doneo je šampionsku titulu klubu iz Kolorada.

