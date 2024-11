"BIO SAM ZABEZEKNUT" Saigrač Nikole Jokića otkrio nešto neočekivano o Srbinu

NIJE nikakva tajna da je Nikola Jokić najbolji košarkaš na svetu, a upravo ono što ga takvim čini jeste podatak da svoje saigrače čini boljim.

Za razliku od drugih zvezda Srbin nema ego koji bi ga u odlučujućim trenucima meča sprečio da preuzme odgovornost, već svaku priliku koju može koristi da pomogne saigračima da dođu do lakih poena.

Nekadašnji košarkaš Denvera Redži Džekson, koji je bio deo šampionskog tima 2023 godine govorio je u podkastu Pola Džordža da je na treninzima Nikola organizovao igru kao da je trener jer mu je pobeda njegovog tima bila uvek ispred ličnog učinka.

- Jokić je bio trener, kao i Džamal Marej, Aron Gordon i Kentevijus Koldvel-Poup. Došlo je do toga da je našem timu bio potreban šut. Na terenu su bili mladi momci koji nisu ni igrali. Pitao ih je: 'Ko želi poslednji šut, biće potpuno otvorena trojka?' Pogledao sam ga i pomislio koliko je to mnogo samopouzdanja. Kao, zna da ćemo imati otvoren šut! Hteo sam da mu kažem da hoću ja i da me uvede u igru, ali sam isto tako želeo i da vidim šta će se dešavati, rekao je Redži Džekson i potom nastavio:

- Nacrtao je najluđu akciju. Doslovno je govorio dok je crtao: 'Bićeš u levom uglu, niko neće biti ni blizu tebe, samo veruj u šut.' Dok je lopta bila u vazduhu, niko nije ni shvatio šta se dešava. Meni je to bilo bukvalno kao film. Šuter je bio sam u ćošku. Nažalost, nije pogodio, ali... Bio sam zabezeknut. Dok je lopta letela, malosam gledao u nju, malo u njega. 'Toliko si dobro nacrtao da si znao šta će se sve desiti?’ Moj bože! On je drugačiji.

Prema rečima novog košarkaša Siksersa, Jokić drugačije od svih "shvata pravila igre i manipuliše njima", tako da ako su oko njega inteligentni košarkaši - i trener koji obraća pažnju na svaki detalj - nemoguće je da se njegovi kvaliteti ne primete i ne iskoriste na pravi način..

- Na tajm-autu bi garantovao polaganje u prvoj akciji. Toliko je specijalan, ispričao je Redži Džekson u podkastu posle kog će navijači još više gledati u "tablu" pred Jokićem na tajm-autu.

