KOŠARKAŠI Srbije igraju meč 4. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Rival "orlovima" je Danska, a meč koji se igra u dvorani "Aleksandar Nikolić" možete pratiti uživo na portalu "Novosti".

Srbija - Danska (početak, 20)

Uoči meča:

Izabranici Svetislava Pešića će u slučaju trijumfa obezbedi plasman na Evrobasket, pa otuda motiva našim igračima ne sme da manjka.

Ove dve reprezentacije igrale su pre tri dana u Kopenhagenu i tad je Srbija ostvarila ubedljivu pobedu (72:52).

Za razliku od tog meča iskusni stručnjak je za ovaj duel pojačan dvojicom igrača koji zbog obaveze u Evroligi nisu igrali tad. U pitanju su Filip Petrušev i Marko Gudurić.

Ono što treba posebno naglasiti je to da su sve ulaznice rasprodate, pa pun "Pionir" će bodriti "orlove". Nema sumnje da su igrači to zaslužili, s obzirom na to da im je ovo prvo pojavljivanje pred domaćom publikom još od prirema za Olimpijske igre na kojim su osvojili bronzanu medalju.

Podsetimo, Srbija je prva na tabeli u grupi G sa učinkom 3-0, Danska, Gruzija i Finska imaju po 1-2.

