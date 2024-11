Košarkaška reprezentacija Srbije igra meč trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv selekcije Danske u Kopenhagenu, a prenos uživo možete pratiti na portalu "Novosti".

Danska - Srbija 35:62

Treća četvrtina:

30' - Kraj treće deonice! Radanov je naterao protivnika na grešku i Srbija je imala 11 sekundi za napad i Ristić je to rešio. Srbija ima plus 27 pred poslednjih deset minuta igre.

30' - Holst je pogodio za Dansku, potom je Srbija izgubila loptu, tako da Danci imaju poslednji napad u trećoj deonici.

29' - Ristić pogađa uz zvuk sirene.

28' - Uključio se Davidovac sada. Nakon dva penala pogodio je i trojku.

27' - Serija gršaka na obe strane. Srbija se nešo više muči ovoj deonoci nego u prve dve, ali prednost je i dalje dovoljno visoka da "orlovi" mogu da prišute sebi mali predah.

26' - Ponovo opuštanje "orlova". 5:0 serija Danaca i ponovo spuštaju prenost na minus 20.

25' - Koprivica je pogodio jedan penal, potom i Dobrić iz prodora, ali Larsen odgovara, međutim Ognjen ponovo, ovaj put za tri! Srbija ima veliku prednost na 15 minuta do kraja.

24' - Postiže Jović poene. Vrlo važan koš pošto je Danska bila u seriji.

23' - Opustili su se "orlovi", mora Pešić da reaguje tajm autom.

22' - Danska postiže novi trojku preko Engelharta.

21' - Počinje treća deonica! Sudije su posle većanja poništile trojku Dobrića uz zvuk sirene, tako da ipak ostaje plus 26. Na samom početku poluvremena, obe ekipe su izgubile loptu.

Druga četvrtina:

20' - Gotovo je prvo poluvrme i to na kakav način za Srbiju! Koprivica je zakucao na šest sekundi do kraja, a Danci su imali napad. Pokušali su "orlovi" da naprave faul, ali je Dobrić ukrao loptu i postigao trojku. Srbija ima plus 29.

19' - Sjajna rampa Koprivice. Zaustavio je danskog košarkaša ispod koša.

18' - Jović postiže poene iz prodora, u svom stilu. Srbija ponovo ima plus 23.

17' - Nastavlja se borba poen za poen, ali Srbija ima solidnu prednost.

16' - Posle nekoliko grešaka na obe strane, Davidovac postiže poene i vraća našem timu plus 20.

14' - Danci su smanjili na minus 16, ali onda su izabranici Svetislava Pešića preko Jovića i Davidovca prekinuli seriju

13' - "Orlovi" postižu prve poene u drugoj četvrtini preko Ristića, ali na drugoj strani Egelhart postiže trojku.

12' - Danska je prvi put vezala četiri poena. Pedersen je strelac ovaj put

11' - Počela je druga deonica! Danci su imali prvi napad, ali su promašili šut za tri. Srbija je takođe izgubila loptu. Danci preko Melera postižu poene

Prva četvrtina:

10' - Kraj prve četvrtine! Srbija "razbija" Dansku! "Orlovi" imaju plus 23 i potpunu kontrolu na parketu.

10' - Veliki trenutak za Srbiju! Ušao je Boriša Simanić i postigao prve poene za reprezentaciju od Mundobasketa u Manili kada je doživeo tešku povredu bubrega.

9' - Tandem Avramović - Petrović je istrčao još jednu kontru i doneo Srbiji plus 20.

8' - Petrovć je pogodio za dva, ali na drugoj strani zakucava Pedersen.

7' - Avramović dolazi do sedmog poena, ali na drugoj strani Meler postiže poene za Dansku.

6' - Snažno zakucavanje Koprivice! Dominira košarkaš Partizana u reketu, potom i Jović pogađa. Srbija ima plus 16.

5' - Beslać se taođe upisao. Pogodio je dva penala. Na drugoj strani Danci su uz dosta sreće došli do prvih poena.

4' - Koprivica je pogodio oba bacanja. Srbija ima 10 razlike. Danci traže tajm aut.

3' - Dobrić sada pogađa za tri. Sjajno su "orlovi" počeli meč.

2' - Aleksa pogađa za tri! Srbija vodi sa 5:0 i dobro ulazi u susret.

1' - Počeo je susret! Tokom prva dva napada, obe selekcije su izgubile loptu, ali onda Avramović krade loptu i donosi prve poene Srbiji.

16.30 - Srbija se sa Danskom nikada nija sastajala do sada i ovo je svakako velika novina za svetskog vicešampiona. Danska je tipična ekipa čija se ofanzivna igra zasniva na šutu za tri poena i to je "oružije" koje će Skandinavci eksploatisati. Kao i većina šuterskih reprezentacija koje ne spadaju u "krem evropske košarke" Danci ne igraju sjajno u defanzivi i nemaju previše snage pod košem, pa se svakako očekuje da "orlovi" dominiraju u reketu.

Uoči meča:

"Orlovi" se vraćaju na parket prvi put od osvajanja olimpijske bronze. Prvi protivnik od avgusta, a treći u kvalifikacijama je Danska. Selekcija koja je velika nepoznanica mnogim ljubiteljima košarke, ali koja ipak može da se pohvali jednim trijumfom u ovim kvalifikacijama i to nad Gruzijom, baš na svom parketu.

Mana za ovu skandinavsku selekciju je što neće moći da računaju na svog najboljeg igrača Ifea Lundberga (igra u ekipi Partizana "večiti derbi" u okviru Evrolige koji takođe, možete pratiti uživo na portalu "Novosti") i naturalizovanog košarkaša Olimpije Milano Ševona Šildsa (povreda).

Srbija će takođe igrati u kombinovanom sastavu pošto ne može da računa na brojne NBA igrače, kao i košarkaše koji nastupaju u Evroligi, ali će od bronzanih "orlova" na raspolaganju Svetislavu Pešiću biti Aleksa Avramović, Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac.

