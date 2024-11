DA MU JE DUDA BIO SELEKTOR, DRAŽEN NE BI POGINUO! Hrvati zatečeni izjavom legende srpske košarke

Legendarni košarkaš Žarko Paspalj govorio je o tragediji koja je 1993. godine potresla košarkaški svet, kada je u jezivoj nesreći stradao legendarni košarkaš Dražen Petrović.

U opširnom intervjuu koji je dao za hrvatski "T portal", Paspalj se prisetio momenta kada je saznao da je njegov dugogodišnji saigrač iz nacionalnog tima izgubio život.

- Bio sam u Grčkoj, u Pireju. Išao sam na trening. Kada sam čuo prve vesti, nisam ih najbolje ni razumeo, nisam shvatao šta čujem ili verovatno nisam želeo da je to istina. Ali kada sam došao u klupski salon, sve mi je bilo jasno. Nisam mogao da verujem da se to događa. Kasnije sam saznao detalje - otkriva Paspalj.

Da je Duda u tom momentu bio selektor Draženu, do nesreće ne bi došlo, ubeđen je Paspalj.

- Dražen je u tom trenutku bio deo reprezentacije, imao je obaveze u reprezentaciji i kao deo tima morao je do kraja da ostane s ekipom. Neshvatljivo mi je da je otišao sam. Znam samo da ga Duda nikad ne bi pustio samog. Tu nema nikakve dileme. Sve ostalo je uticaj sudbine i to je teško objasniti. Nažalost, prerano nas je napustio. Ne znam šta bih više mogao da kažem. Prerano i baš glupo - ističe proslavljeni as.

Podsećanja radi, tog 7. juna 1993. godine, po Dražena je na aerodrom u Frankfurt došla njegova devojka Klara u društvu prijateljice Hilal Edebal. Klara je Dražena trebalo da odvede u Minhen, a onda se na auto-putu A9 kod gradića Denkendorfa dogodila katastrofa. Klara se golfom zabila u mercedes, a navodno je vozila 160 km/č. Petrović je spavao na suvozačevom sedištu i pri udaru je ispao iz automobila i na mestu poginuo.

