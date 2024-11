JOKIĆ OTVORIO DUŠU SAIGRAČU: Amerikanac otkrio najveću Nikolinu tajnu

NIKOLA Jokić je već godinama nerešiva enigma za celu Ameriku. Pomera granice mogućeg, a čini se da iz sezone u sezonu biva sve bolji.

Nikola Jokić i Majkl Porter junior FOTO: EPA

Centar Denver Nagetsa ne samo da važi za najboljeg košarkaša sastava iz Kolorada, već i za najboljeg košarkaša lige.

Kada je osvojio prvu MVP nagradu mnogi su izrazili sumnju da isto ponoviti može, ali...

Ne samo da je ponovio, već je i treći put u četiri godine bio najkorisniji igrač lige, kao i MVP finala, kada je Denver vodio do istorijske, prve titule.

Nikolin saigrač Majkl Porter junior otkrio je detalje razgovora sa Somborcem koji ga je oduševio.

- Pričao sam sa njim u teretani nakon jedne utakmice, bilo je čudno. Sećam se njegove prve MVP nagrade i od tada je bio sve bolji i bolji. Pitao sam se kako postaje sve bolji? Pitao sam ga i on je bio u fazonu "Vi momci radite, ako postajete bolji i ja postajem bolji". To pokazuje njegov način razmišljanja. Nastavlja da radi na svom telu, umu. Nastavlja da se razvija u lidera i sve što možete da kažete o početku sezone, o tome šta je sve uradio do sada je istorijski - rekao je Majkl.

