"VUČIĆ JE TO REŠIO ZA NEKOLIKO DANA!" Beograd se odužio "najbitnijem čoveku u istoriji srpske i jugoslovenske košarke"

Bista Aleksandru Nikoliću otkrivena je danas u beogradskoj dvorani, koja nosi ime nekadašnjeg košarkaša i trenera.

FOTO TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ

Bistu, koja se nalazi na službenom ulazu u dvoranu, otkrili su predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković, trener košarkaša Partizana Željko Obradović, kao i ćerka Aleksandra Nikolića, Dubravka.

Događaju su prisustvovali i ministar sporta u Vladi Srbije Zoran Gajić, državni sekretar u ministarstvu sporta Marko Kešelj, potpredsednik OKS Žarko Zečević, predsednik Košarkaškog savez Srbije Nebojša Čović, potpredsednik KSS Nenad Krstić.

Nikolić je rođen 28. oktobra 1924. godine, a preminuo je 12. marta 2000.

Maljković je rekao da je bistu napravio akademski vajar i profesor Miroljub Stamenković.

"U staroj Jugoslaviji ne možete naći čoveka koji o profesoru ne bi govorio u superlativu. Čovek koji je svima nama pomogao i činio nas boljim, zato sam ga nazvao patrijarhom naše košarke, a Ranka Žeravicu Dositejem. Dobro smo se družili, učio sam košarku od njega, isto kao i Željko Obradović, pomogao nam je da se formiramo i kao ljudi i kao treneri, izrasli smo u dva skromna i poštena trenera", rekao je Maljković.



Predsednik OKS je podsetio da nekadašnja hala Pionir od 2016. godine nosi ime po Aleksandru Nikoliću.



"'Profa' je defakto upisao medicinu i time imao prednost u odnosu nas sa ulice, i jako dobro poznavao fizionomiju i anatomiju, znao je da oporavi igrača. On je rođeni trener i što je vrlo bitno, on je usmereni trener, zanatlija. Izuzetno sam ponosan što dve dvorane u Beogradu nose naziv dva košarkaška velikana, jedini grad u svetu koji to ima i nijedan drugi. Borio sam se 15 godina da hala ponese njegovo ime. Posle razgovora 2016. godine sa tadašnjim premijerom Aleksandrom Vučićem to je bilo rešeno za nekoliko dana", poručio je Maljković.



Gajić je naglasio da je za njega prva asocijacija na Aleksandra Nikolića to da je bio učitelj i vaspitač od kojeg je mnogo moglo da se nauči.







Obradović je rekao da je Nikolić najbitniji čovek u istoriji srpske i jugoslovenske košarke.



"Naš dragi profesor najmanje što je mogao da zasluži je da se hala zove po njemu i bistu, koju je danas dobio. Uticao je na mene, da promenim razmišljanje o košarci. Išao sam kod njega na DIF na predavanja, rekao sam mu da želim da se bavim trenerskim poslom. Dragan Kićanović i ja smo 1992. uspeli da ga nagovorimo da dođe da sarađuje sa mnom. Rekao je da neće da bude savetnik nego da ga oslovljavam kao da mi je pomoćni trener. Za godinu dana se desilo da sam samo jednom pre njega došao na trening, čak i dva sata ranije kad sam dolazio, uticao je na mene i kao trenera, čoveka i ličnost", izjavio je trener košarkaša Partizana.



Dubravka Nikolić je zahvalila OKS-u uz čiju je veliku pomoć napravljena ova bista, Gradu Beogradu i SC Tašmajdan.



"Zahvaljujući Maljkoviću danas smo se okupili da otkrijemo ovu bistu, oni su bili dugogodišnji saradnici, kasnije prijatelji. Hvala Obradoviću, koji je uprkos obavezama sa Partizanom uspeo da dođe, istim klubom sa kojim su on i moj tata postali prvaci Evrope 1992. Dobre stvari koje su osvarili ljudi ne zaboravljaju se tako lako, hvala vam što ste došli i uveličali ovaj dan", poručila je Nikolić.



Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.