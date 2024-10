SABOTAŽA KAKVU KOŠARKA NE PAMTI! Nikola Jokić ovo nikako nije zaslužio

Nova sezona u NBA ligi uskoro startuje (22. oktobar), ali neke stvari se ne menjaju. Amerikanci opet otpisuju Nikolu Jokića (29), prvu zvezdu Denver nagetsa.

FOTO: Profimedia

Generalni menadžeri NBA klubova ne veruju da će srpski centar biti najbolji naredne sezone. Jokić je tek treći favorit za osvajanje MVP titule, iako je najbolji centar NBA lige.

Njemu se daje tek sedam odsto šansi, kao Džoelu Embidu i Džejsonu Tejtumu, ispred je Luka Dončić iz Dalasa sa 30 odsto šansi da postane MVP, a najviše šansi ima Šej Gildžis-Aleksander sa 40, prema proceni trenera. Bez obzira na to što je svima jasno da je Jokić i dalje najbolji igrač na svetu, sezona nije ni počela, ali su mu već poručili da mu neće dati da osvoji četvrtu MVP titulu. Ponavljamo, ništa novo, otpisuju oni tako svake godine Srbina, pa je on skupio tri MVP titule i jedan šampionski trofej i MVP finala. Ne mogu oni njega da potcenjuju koliko on može da bude brutalan na parketu.

S druge strane, Jokić nema konkurenciji u jednom segmentu. Čak 87 odsto generalnih menadžera NBA klubova smatra da je najbolji centar lige.

Luka Dončić je najbolji plejmejker lige sa 37 odsto glasova, najbolji šuter je Entoni Edvards (33 odsto), Džejson Tejtum je najbolje krilo (47 odsto), najbolji krilni centar je Janis Adetokumbo (77 odsto).

Što se tiče novog šampiona NBA, Boston je favorit za osvajanje još jednog trofeja. Čak 83 odsto glasova pretpostavlja da će Seltiksi još jednom podići trofej "Lerija O'Brajana". Daleko iza su, prema mišljenju struke, Oklahoma sa 13 odsto i Dalas sa samo tri.

Zanimljiv je bio odgovor generalnih menadžera na pitanje - "da sutra počinjete da radite u klubu, kojeg igrača biste prvog potpisali da možete?" Većina bi Viktora Vembanjamu - 77 odsto, dok su na drugom mestu Nikola Jokić i Šej Gildžis Aleksander - sa po 10 odsto glasova.

BONUS VIDEO: KAKVA PODRŠKA! Veliki broj navijača bodri Zvezdu u Parizu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.