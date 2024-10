ČOVIĆ OTKRIO DETALJE! Evo gde je zapelo u pregovorima sa Svetislavom Pešićem

Svetislav Pešić treba da ostane selektor Srbije, poručio je Nebojša Čović još dok je bio predsednik KK Crvena zvezda.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Onda je trofejni sportski radnik preuzeo rukovodeću funkciju u Košarkaškom savezu Srbije i logičan sled je bio da se pitanje selektora rešava prioritetno, te da Kari bude jedan od prvih pikova.

Međutim, onda je Pešić poručio da mu to trenutno nije prioritet, da nema obavezu ni prema kome sem prema igračima, ali nije zatvorio sebi vrata ka klupi "orlova". Sada se ponovo oglasio Čović.

- Mi nismo sporni. Ja sam to javno i rekao, Pešić je zaslužio produžetak ugovora, sad što to nije ranije urađeno, a trebalo je dva-tri meseca pred Olimpijske igre, nije pitanje za mene i ovaj tim koji je sada došao u KSS. Otvorena su mu vrata i nemamo nijedan problem ili zadršku u pogledu produžetka saradnje. Igrači su takođe izrazili svoje mišljenje. Ne priča se sada o njima, ali pričaće se i te kako već u novembru. Teško da možete da računate na evroligaške igrače pošto 21. novembra kada se bude igrala Danska-Srbija igra se derbi Zvezda Partizan u Evroligi. Koliko će oni igrača dati, sa kakvom ćemo reprezentacijom izaći - rekao je Čović gostujući u Jutarnjem programu na televiziji K1.

On je istakao da je bilo nekoliko razgovora o mogućem produžetku saradnje sa Pešićem, te da je razmatrana i mogućnost pronalaska rešenja koje bi umanjilo probleme sa kojima se Pešić suočava, posebno u vezi sa odvođenjem od porodice.

- Mi smo imali četiri, pet razgovora, juče još jedan dodatni. On je ovde tri godine neprekidno bio smešten u Beogradu, odvojen od porodice. Razgovarali smo kako bismo mogli da napravimo drugačiju varijantu, da ublažimo te probleme, on je bio jedini trener zaposlen u savezu na neodređeno vreme, a to nije baš normalno. Uz uvažavanje svega što kaže, to da ima 75 godina, da hoće da uspori ritam života, ali ima tu i stvari koje su ostale iz prethodnog perioda, nekih nesuglasica koje su se događale, ali da to ostavimo po strani, jer neće pomoći oko ovih razgovora - dodao je Čović.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.