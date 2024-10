POČELA JE EVROLIGA: Šampion Evrope siguran, Monaku pripao ''derbi'' prvog kola, Žalgiris iznenadio Barselonu

Počela je jubilarna 25. sezona Evrolige. Program su otvorili Alba i Panatanaikos.

Foto: EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

Alfa Dijalo je sa 20 poena za Monako, Eli Okobo 14, a po 10 Furkan Korkmaz, Mam Žaite i Metju Štracel. Armani Bruks je predvodio Olimpiju sa 16 poena, po 11 su dali bivši košarkaš Partizana Zek Ledej i Nenad Dimitrijević, a 10 Šejvon Šilds.

Monako je silovito otvorio meč protiv italijanskog šampiona, posle prve deonice je vodio plus 12 (22:10), a sredinom druge deonice bilo je čak plus 19 - 36:17, a na poluvremenu plus 21 - 47:26 i već tad je bilo jasno da će izabranici Saše Obradovića startovati pobedom.

Silven Fransisko sa 19 i Ignas Brazdeikis sa 17 poena predvodili su Žalgiris do pobede nad Barselonom. Alen Smailagić nije poentirao za četiri i po minuta na terenu.

Kod Barselone se istakao Nikolas Laprovitola sa 12 poena, po 11 su dali Kevin Panter i Džabari Parker.

Žalgiris je posle 10 minuta vodio 21:14, a na poluvremenu je imao čak plus 12 - 43:31. Barselona je posle 30 minuta gubila samo dva razlike (48:50), ali je zatim naglo pala što je domaćin znao da iskoristi i stigne do prve pobede u sezoni.

Branilac trofeja Panatinaikos pobedio je kao gost Albu rezultatom 87:77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Grčki klub je ka pobedi predvodio Kendrik Nan sa 16 poena, Matijas Lesor je dao 14 uz sedam skokova, Konstantinos Mitoglu 11, a Kostas Slukas 10 i Džerajan Grant po 10 poena. Vil Mekdauel-Vajt je sa 13 poena bio najefikasniji kod Albe, Martin Hermanson je dodao 12, a Trevion Vilijams 11.

BONUS VIDEO: KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.