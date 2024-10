"DA RAŠČISTIMO"! Nebojša Čović otkrio šta prvo ukida u srpskoj košarci, a Pešić...

Nebojša Čović, novi predsednik Košarkaškog saveza Srbije, obratio se javnosti prvi put nakon imenovanja na tu funkciju.

Nebojša Čović za kraj: Čekaju nas velika iskušenja

- Decu možete da zadržite igrača uslovima, a oni nisu samo pare. Najviše tih igrača i igračica voli da raste u svojoj sredini, a ako nema uslova. U Kraljevu je Krstić rekao kolike su muke da nađeš 200-300.000 da isfinansiraš... Treba da se povećaju ulaganja, mi ih sigurno opravdavamo, mi ih ne nosimo kući, mi nismo neki drugi sport, mi smo košarka. Treba da zaštitimo klubove od odlaska u NCAA, to će biti teško od dogovora sa FIBA. Kada deca odlaze iz svoje sredine ka Beogradu, da klubovi dobiju adekvatna obeštećenja u skladu sa ulaganjima. Ako nije plaćena članarina ili ne znam šta. Pojavljuju se i varijante nečega što se meča - klubovi i škole košarke. Nekim manjim klubovima i školama se isplati da daju igrača Turcima, pa sada je moderno Amerikancima. Čak se i menadžerske agencije povezuju sa Amerikancima. Kada dobijete tu ponudu da on dobija 200.000 dolara godišnje, da dobije smeštaj, hranu, univerzitet", kaže Čović.

- Šta bismo mi uradili u takvim situacijama, to su nekakva iskušenja koja nas čekaju. Isto tako mislim da treba da organizujemo, potrebne su pare, da budu naši kampovi za decu u Americi, kao i na teritoriji Evrope. Treba da zakupiš u Americi salu na mesec danu, u Evropi to može u Beogradu. Da tu bude četiri-pet ljudi... Moramo da imamo bazu dece, da ne bude privilegija jednog čoveka. Ima puno mera, a ne može ništa da se uradi preko noći. Biće puno sudara sa nekima koji su zauzeli pozicije. Da li je vama normalno da dete iz regiona koje ima državljanstvo Srbije je stranac, a Amerikanac, Panter, dobije državljanstvo i srpski je igrač. Mi po Ustavu nemamo pravo na košarkaško državljanstvo. Svi smo mi ravnopravni. To su primeri, sve to treba rešavati, neće biti lako, ali od kukanja nema ništa", rekao je Čović.

Čović o problemima srpske košarke

- Ni u jednoj oblasti neće biti lako, ali kada ste poslednji put gledali prenos ženske košarkaške utakmice u našoj ligi? Kad smo to gledali na bilo kojoj televiziji. Očekujemo da razvijemo žensku košarku koja se svela na 54 kluba. Za muške klubove jurite 5, 10, 15, 20 miliona evra, bruka i sramota je da za ženske klubove ne može da se izdvoji 400, 500 hiljada evra što je dovoljno da imate evropski konkurentne timove. Priča se o jednakosti polova, ako to hoćemo moramo da zasučemo rukave, da uključumo sponzore, da mediji pomognu i podrže resor sa Anom i Marinom. Poneki put medalje prekriju nerad ili loše odnose, meni je važno da je to jasno košarkaškom svetu. Ovo mora da bude baš kuća košarke, ne kuća alkohola, duvana ili abrova. Naši prioriteti su jasni, to je reprezentacija na svim nivoima i svim uzrastima, stručni rad, međunarodna agenda, trenažni centri po Srbiji. Nije Srbija samo Beograd, moramo da zagrebemo, obiđemo Srbiju i da vidite šta se tamo događa. Da vidimo šta su predlozi i da se ne svede sve na kuknjavu. Košarka donosi trofeje ovoj zemlji, a to je izuzetno važno. Neki drugi sportovi u koje smo zaljubljeni kao nacija, ja ih više ne zovem sportovima, mislim na fudbal koji je ušao u varijantu maltene religije, a mi svi ostali smo sportovi i kada su pare u pitanju i sve ostalo"

Šta se dešava sa Svetislavom Pešićem?

- Pešić ima otvoren poziv da nastavi rad. Da li hoće ili neće to je pitanej za njega. Pričaćemo i mi sa njim. Nema tu nikakvog spektakl.a Svaki OI ciklus nosi sa sobom preispitivanje i raspravu o novom stručnom štabu. Kariju je istekao ugovor, jer je bio gotovo olimpijski ciklus. Pešić po mom mišljenju i iskustvu predstavlja logično rešenje, ali to je moje mišljenjje. Igrači su verujem iskreni u svom mišljenju i isto tako razmišljau. ALi da vidimo da li i PEšić isto tako misli. Bilo bi dobro da se to nastavi. Po meni postoji jedan izazov, a to da u tom kontinuitetiu dođemo do prve zlatne medalje kao Srbija. Evropsko prvenstvo je tu interesantno. Zato sam rekao da je KSS samo jedan. Mi svi moramo da radimo zajedno, da razgovaramo."

Da li igrati ABA ili domaću ligu?

- Ja jesam za domaću jaku ligu, ali moramo da vidimo gde ta liga vodi u Evropu. Postoje dva puta u Evropu jedan je kroz ABA ligu gde vas to košta milion evra, a drugi put je preko FIBA. Treći faktor, ja ne znam šta će se dešavati na relaciji EKA i FIBA. Vi sami procenite kakvi su interesi navijačkih grupa. Naše nije da navijamo ni za jedne ni za druge, već da pažljivo zajednički dođemo do najbolji predloga i rešenja za nas. Ja ne mogu da podržim ABA 2 ako nigde ne vodi, ako prvi sprski klub nigde ne vodi. Neki će rei da je licemerno jer sam se ja zalagao... Jesam, ali tada su bili drugi uslovi. Puno se toga promenilo, mislim da se nije blizu momenta promene, ali je trenutak rada. Ima tu ljudi koji u svojim izjavama hoće da se dodvore, ali to nije itneres naše košarke. Ja nisam čuo panove za novi Olimpijski ciklus iz samog Olimpijskog komiteta. Mi ćemo se maksimalno truditi i raditi transparento."

Čović o planovima za budućnost

- Program je napravljen da bi se ispunio. Ja nisam od onih koji popuštaju pred programom. Mislim da će biti jako puno problema jer postoje problematične navike. Kad god se nalazimo pred kršenjem regularnosti biće netolerisano. U svakom smislu. Jer se nažalost u sport uvukla korupcija. To je jedna stvar na koju će biti nulta tolerancija. Potpuno je nekogično da dobijate od države pare, a najviše štetite svoju državu. Jednu državu imamo i ovakav brend mora da bude zaštićen. Vi kao mediji ste tu jako važni. Izgubljen je kult reprezentacije ne tek tako, nego jer se prave afere, a ne normalne vesti. Biće nam potrebno da radimo puno na tim stvarima. Ali naše je da gledamo isključivo interes srpske košarke. Potrebnko je puno zalaganje na poslovima koji nas čekaju. Mi smo se potrudili da sačuvamo i očuvamo ezultate Neće biti lako, već za EP su velika očekivanja. Idemo korak po korak kroz program, u tom četvorogodišnjem ciklusu."

Jovičić: "Da imamo direktnu komunikaciju sa KLS"

- Pozdravio bih sve prisutne, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam deo tima, košarka je kolektivni sport i u razgovoru sa kolegama sam shvatio da će ovo biti timska igra, pošto sam zadužen za takmičenje, a njega vrše klubovi, moj zadatak će biti da napravim dobru komunikaciju sa klubovima, regionima, da obezbedimo što kvalitetnije i regularnije takmičenje. Veliko mi je zadovoljstvo što ćemo uspeti da ostvarimo direktnu komunikaciju sa Košarkaškom ligom Srbije, mislim da smo svi na istom zadatku i naš najveći stepen takmičenja zaslužuje da imamo frekventniju saradnju i komunikaciju. Pokušaću da dam svoj udeo, ovo mi je 32. uzastopna sezona kao košarkaškog radnika i pokušaću da stavim svoje znanje srpskoj košarci.

Sunturlić: "Mi smo tu da radimo za košarku"

- Da se zahvalim svima, ovo je važan dan za srpsku košarku, da se zahvalim predsedniku Čoviću i delegatima koji su nam dali šansu da vizije sprovedemo u delu. Kao što znate, srpska košarka je brend broj jedan u Srbiji, stvarali smo i stvaramo rezultate. Svih ovih godina od kako je lopta košarkaška došla na Kalemegdan, na terene koji su tu, da nas podsećaju da je sport važan, zbog dece, da prenesemo te vrednosti na naredne generacije, da se pozabavimo edukacijom kadra, da budu klubovi produktivniji. Klubovi koji se bave mlađim selekcijama, ne samo mlađe, nego i ženske košarke, da svaka kompanija, ko privređuje, da ima interesa među svemu, da sprovede snove u delo. Korist bi bila njima samima, ali i državi Srbiji i gradovima koji nastupaju tu. Kao što je Kontić rekao, predstoji nam veliki posao i rad, tu su ljudi koji treba da prenesu sve u delo. Medije molim da nam pruže podršku, da neke greške koje napravimo imaju jednu kritiku koja je pozitivna, a ne samo negativna, da nam progledate kroz zube nekad, ne zbog nas, nego zbog deteta koje treba da dođe da igra košarku. Da sutra košarka u Srbiji bude kao nekada što su stvarali profa Nikolić, Šaper, zaključno sa gospodinom Čovićem koji predvodi nas i čiju viziju ćemo sprovoditi u delo kako on želi i kako žele zaposleni u Savezu. Mi smo tu da radimo za košarku. Da ostane nasleđe koje je ostalo.

Pozdravio je prisutne i Nenad Krstić

- Drago mi je što sam opet ovde, želeo bih da zahvalim predsedniku na poverenju. Mislim da nas očekuje dosta posla. Iskren da budem, nisam u protekle dve godine razmišljao o povratku, ali jedan poziv je promenio sve. Video sam ogromnu želju i energiju predsednika Čovića da se naprave promene, kao i celog tima ljudi. Što se tiče muškog sektora, mislim da su neke stvari već krenule i već danas sam odradio neke sastanke, ali ima dosta stvari koje mogu da se unaprede"..

Obraćanje Ane Joković

- Kao što je predsednik već rekao, dobili smo plan i program rada za naredni ciklus. Što se tiče ženske košarke, cilj je da se plasiramo na Evropsko prvenstvo. Prioritet će biti klupska ženska košarka koja je na niskom nivou. Savez će pomoći klubovima za početak, a nadam se da će se taj bitan segment popraviti jer reprezentacija neće postojati za jedno dve, tri godine ako ne budemo imali jake klubove. Nadam se da će dogodine biti uspešnija sezona nego ova, ne zaboravite da smo mala zemlja koja je bila šesta na Olimpijskim igrama, šest puta zaredom smo igrali Evropsko prvenstvo, moja želja je da osvojimo medalju na Svetskom prvenstvu".

Prve reči Nebojše Čovića

- Drago mi je da ste došli u ovakvom broju. Neću mnogo da dužim, videli ste plan i program koji ste dali i koji je jednoglasno usvojeno, kao i rukovodstvo. Od 33 delegata, prisutno je bilo 30 delegata. Nisu bili prisutni Vasiljević željko, Srboljub Filipović i Miloš Bohinja. Glasalo je 29 delegata, jedan nije predao listić, nijedan delegat nije glasao protiv, dobili smo jedan listić koji nije glasao ni za ni protiv. Rukovodstvo pre nas je radilo kako je moglo. Prvi prioritet je da dođemo do selektora muške reprezentacije, obavimo razgov ore sa selektorom ženske reprezentacije. Ali ne mislim da su samo seniorske reprezentacije važne. Pred nama je novi olimpijski ciklus, u njemu postoji određeni tajming, početak reprezentativnih aktivnosti je u novembru kada igramo protiv Danske. Imamo 2025. Evropsko prvenstvo u avgustu. Biće promena u pravilnicima i u statutu, analiza broja zaposlenih i njihovih plata. Videli smo da su plate dosta skromne za taj posao koji bi trebalo da se odradi. Jedna od promena je ukidanje košarkaškog državljanstva, jer nije logično da deca iz regiona koja imaju državljanstvo Srbije dobijaju tretman u klubovima kao da su stranci. Gospoda potpredsednici će držati svoje sektore i raditi maksimalno, držati svoje resore i odgovarati za svoje posleove. Zajednički ćemo uspostaviti dobre odnose koji su nam potrebni, nema potrebe da mistifikujemo neke stvari, dobijaćete informacije na vreme. Moliću vas da budete dobronamerni, jer nama ne trebaju zlonamerni novinari. Nisu zabranjena bilo kakva pitanja, dobićete odgovore, ali niko od nas nije ovde ne znam zbog čega, već zbog interesa srpske košarke, što se tiče klupskih podela, ostaju u klubovima".

Uoči konferencije

Podsećanja radi, Čović je posle 13 godina napustio KK Crvena zvezda kako bi obavljao ulogu na kojoj je zamenio Predraga Danilovića.

Prema planu Nebojše Čovića, prvi cilj će biti unapređenje rada svih činilaca sistema KSS kao preduslov daljeg razvoja srpske košarke, drugi unapređenje stručnog rada u košarci, treći efikasnije pravno uređenje KSS, četvrti podizanje kvaliteta učešća, odnosno organizacije takmičenja na međunarodnom i nacionalnom nivou, a peti pozicioniranje na međunarodnoj sceni.

U planu i programu predstavljeno je i da će se raditi na unapređenju svih reprezentativnih selekcija, nacionalnih takmičenja, finansija, infrastrukture i kadrovskih kapaciteta.

