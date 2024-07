STRAHINJA IDE U ZATVOR! Otkriveni novi detalji postupka protiv brata Nikole Jokića u Americi

Strahinja Jokić, stariji brat poznatog NBA igrača Nikole Jokića, uhapšen je u Sjedinjenim Američkim Državama pod optužbama za napad tokom utakmice Denver Nagetsa.

Incident se odigrao na tribinama, a snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju kako Strahinja udara jednog čoveka, što je dovelo do optužbe za napad trećeg stepena.

Prema američkom pravosudnom sistemu, napad trećeg stepena spada u prekršaj klase „A“, što je najteža vrsta prekršaja, dok su ostale tri klase (B, C i D) lakši prekršaji. Maksimalna kazna za prekršaj klase „A“ može biti do godinu dana zatvora i novčana kazna do 1.000 dolara, prenosi Mondo.

Žrtva, koja je identifikovana kao „veliki tip sa frizurom ‘Mohikanac'“, izjavila je policiji da nije provocirala Strahinju Jokića. Zbog zadobijenog udarca, pretrpela je potres mozga. Isprva, žrtva nije želela da podnese tužbu zbog straha od osvete i zabrinutosti za bezbednost porodice. Međutim, početkom maja odlučila je da prekršajno goni Strahinju.

Sa svoje strane, Strahinja Jokić izjavio je policiji da nije učinio ništa pogrešno i da je reagovao kako bi zaštitio jednog starijeg čoveka, koga poznaje dugi niz godina.

Novo ročište za Strahinju Jokića zakazano je za 21. avgust, kada će se na sudu raspravljati o daljim pravnim koracima u ovom slučaju. Američki mediji pažljivo prate razvoj situacije, dok porodica Jokić do sada nije davala javne izjave povodom ovog incidenta.

