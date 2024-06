''SRPSKI ZET'' U POTRAZI ZA NOVIM KLUBOM: Pol DŽordž nakon pet godina napušta Los Anđeles kliperse

Jedna od najvećih zvezda Los Anđeles Klipersa, Pol Džordž, neće prihvatiti opciju da ostane u klubu, već će postati slobodan agent.

Foto: Instagram / ygtrece

On je imao opciju da ostane još godinu dana u Los Anđelesu, i za to vreme da zaradi 49 miliona dolara, međutim on je odbio tu opciju.

Nakon pet godina provedenih u Klipersima on će promeniti sredinu, a kao prva opcija nameće se Filadelfija.

Pre nego što je 2019. godine došao u Los Anđeles, ''srpski zet'' je sedam godina proveo u Indijani i dve godine u Oklahomi.

Podsetimo, Džordž je već duži niz godina u braku sa srpkinjom Danijelom Rajić.

