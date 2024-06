"KAD JOKIĆ PUSTI MUZIKU, IMA RAKIJE ZA SVE": Nikolin saigrač izjavom oduševio sve(t)

KOŠARKAŠ Los Anđeles Klipersa Pol Džordž u ugostio je Deandea Džordana u podkastu "Podcast P with Paul George" rezervnog centra Denvera Deandrea Džordana. Jedna od tema bila je i Srbija.

Rezervni centar Denvera otkrio je kako je preko Nikole Jokića upoznao srpsku kulturu.

- Imam kod kuće rakiju sa kruškom unutra,rekao je Džordan pa su se on i Džordž su se složili da je on ‘crni Srbin’. Ispričao je i da sluša Cecu i da ga je na to nagovorio Jokić iako on u početku nije želeo da čuje za tu muziku.

- Popio sam malo piva ili tekile i plesao uz to. Imam kod kuće i rakiju. Brate, ja sam Džordanović, dodao je dok je Džordž rekao zaključio da je on Đorđević.

U priču se uključio i Dalas Ruterford, Džordžov suigrač sa koledža i jedan od voditelja podkasta:

- Pol je ludovao kad je bio u Srbiji, stalno me zvao na videopozive i govorio je da moram doći tamo, rekao je.

Džordan je na kraju zaključio:

- Srbija je fenomenalna. Imamo Srbiju u Denveru. Tako da je to sjajno. Nikola pusti muziku, ima rakije za sve, razumeš me? On i još jedan moj saigrač, Vlatko Čančar, koji je iz Slovenije, su mi dali rakiju.

