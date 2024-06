ZA SVE JE KRIV MIROTIĆ! Željko Obradović otvorio dušu o Partizanu, Zvezdi, propalim transferima...

Na dan kada je Partizan potpisao ugovore sa dvojicom važnih igrača za sledeću sezonu - bekom Ife Lundbergom iz Virtusa i plejmejkerom Frenkom Nilikinom iz Šarlot hornetsa, objavljen je intervju Željka Obradovića u kojem je govorio veoma detaljno o svom svakodnevnom radu u vreme prelaznog roka.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

- Ja od kad sam seo na klupu, moja ambicija je uvek bila najveća, nadam se da će tako da se nastavi. Pogotovo imajući u vidu kakvu smo imali prethodnu sezonu, gde smo igrali veoma dobro, bili na korak od Fajnal-fora, onda se izdešavalo sve što se izdešavao, veoma turbulentno leto. Imali smo praktičnu ideju kako da napravimo tim, znali smo da će neki igrači da odu, želeli da se navijači i javnost upoznaju sa tim šta radimo, da krenemo sa najvećim mogućim ambicijama u sva takmičenja, i Evroligu, koja je najznačajnije takmičenje koje igramo - rekao je Obradović na TV N1 u emisiji "360 stepeni".

Osvrnuo se na prošlogodišnji prelazni rok i slučaj Nikola Mirotić.

- Morali smo da promenimo plan, pričam o Mirotiću, ne bih da se vraćam na to. Želim da kažem da kad imate ideju, napravite tim, znate da se oko njega dosta toga vrti, posle 20 dana dođete u situaciju da to nije tako, morate da se okrenete drugim rešenjima. Nisam bio nezadovoljan tim rešenjima, mislim da je klub odreagovao na najbolji način, zahvalan sam na tome - rekao je trener Partizana.

Foto: EPA-EFE/CLEMENS BILAN

Kako je rekao, igrači koje su potpisali bili su sedma ili osma opcija.

- Mislio sam da imamo dobar tim, najveća odgovornost je na meni, meni niko ne može da bude kritičar kao što sam ja sam sebi. Krenete od nekih ljudi koji bi trebalo da budu nosioci igre, onda kada njih potpišete, krećete da sklapate druge delove. Sve ostale pozicije, šta imamo u timu, za koga mislimo da ćemo da ostavimo, sve su otvorena pitanja. Kad ste u jednom klubu ili kompaniji, ne možete da dozvolite da neke stvari koje se pričaju među nama dospeju u javnost, potpisuju ljudi da će tako da se ponašaju, pa opet nekako procuri. Zbog čega se to radi, vi ćete da okrenete menadžera i da kažete želim tog igrača, on će da kaže super, šta je tvoja ponuda, ti kažeš X, pa će da ode kod drugog kluba sa tom ponudom, pa kod trećeg… Dolazite u situaciju da su te stvari prilično teške - objasnio je Obradović.

On je ponovio da je od trenutka kada se vratio u Humsku apelovao na smirivanje tenzija.

- Uvek sam apelovao da ne dolazi do nemilih scena. Uvek sam pozivao na mirnoću, da se poštuju rivali. Ljudi u bivšoj državi to vide, svuda me pozdravljaju, sem na jednom terenu. Prošle godine smo, posle jedne pobede, bili u restoranu. Pevalo se, ali kada je neko poveo pesmu u kojoj se vređa Crvena zvezda, zamolio sam da se to ne radi. Čak sam napustio tu proslavu.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Voditelj je pitao da li su baš sudije jedini krivac za sedam poraza od Crvene zvezde u nizu...

- Neka nas pobede 25 puta. Nikakav problem. Ali nešto govori to što smo mi bili šesti u Evroligi prošle godine, a oni na 11. mestu. I ove godine smo imali znatno više pobeda. Nije to slučajno.

A potom je na red došla srpska liga, i sada već čuveni prekid u drugom meču.

- Kada se završila ABA liga, posle treće utakmice, odgovorio sam da nas u srpskoj ligi očekuje cirkus. Moram da se izvinim što sam upotrebio tu reč. Kao mladi smo išli u cirkus, to je bila zabava. Ovo je bilo tragično. Sve što se desilo u polufinalu i finalu je vodilo ka tome. To je bilo tragikomično. Ne podržavam što su se određene osobe vređale u Areni, ali isto tako kada je usledio prekid, rekao sam delegatu da kriterijum nije isti. Kada su nam rekli da ne igramo, pokupio sam igrače i rekao da sutra imamo trening. Da se odmore i da sutra igramo bez navijača. Moje mišljenje je bilo da ne treba da igramo bez navijača... Zvali su nas navijači, tražili da ne igramo. Dakle, rekli su nam da ne igramo to veče, da se sutra nastavlja utakmica... Sedeo sam 50 minuta u mojoj kancelariji zajedno sa saradnicima. Onda su došli i rekli da se meč nastavlja.

I na kraju je Obradović poentirao:

- Teško je u ovom trenutku biti navijač Partizana. I zato sam ja odlučio da ostanem, da se borim za ovaj klub.

