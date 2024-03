''TO JE BAŠ LUDO, OPREDELJUJEŠ SE NA ČIJOJ SI STRANI!'' Superstar NBA lige oduševljen ''grobarima'' i ''delijama''

Košarkaš Los Anđeles klipersa i zvezda NBA lige Pol Džordž rekao je da mu je supruga pokazala navijače Partizana, a Amerikanac je oduševljen predstavom ''grobara''.

- Dosta je dobrih i interesantnih stvari u Evropi. Na primer, da li si video kakva atmosfera vlada na utakmicama? Moja supruga Danijela je Srpkinja, pa mi je pokazala kakva je energija na utakmicama Partizana i Crvene zvezde. Pokazala mi je kakvo rivalstvo vlada - ispričao je Džordž.

Impresioniran je i scenama sa prijateljske utakmice Partizana i španske Fuenlabrade koja je odigrana letos na Tašmajdanu, pod otvorenim nebom.

- Video sam čak i utakmicu koja se igrala napolju, a na meču se dimi, gori vatra, pevaju se pesme, navija... To bih sve voleo da vidim u SAD. Kada sam bio u Srbiji, govorili su mi da je stvarno ludo, da se opredeljuješ na čijoj si strani i tako to - rekao je Džordž.

Očigledno je čuo da ume da bude i nezgodno kada se u Beogradu igra večiti derbi...

- Čekaju vas i posledice ako vas druga strana uhvati, tako mi je rečeno. Toliko je ozbiljno. To bi bilo ludo imati ovde. Naravno, ne mislim na nasilje ili bilo šta slično, nego na to kakve su utakmice. Sećam se da sam igrao utakmice protiv drugih reprezentacija, svi su mahali zastavama svoje zemlje na tribinama i pevali razne pesme, tada sam pomislio koliko je sve to sjajno. Svi jako drže do kulture i svog naroda, svoje zemlje. Voleo bih da takve stvari vidim u NBA ligi - priznao je košarkaš Klipersa.

Pol Džordž je nedavno u razgovoru sa dopisnikom RTS-a iz Sjedinjenih Država rekao da voli Srbiju i da jedva čeka ponovo da je poseti.

