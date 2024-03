HRVATSKI REPREZENTATIVAC IZNENADIO MNOGE: Evo šta kaže o maloj minutaži u Partizanu i o Barseloni

KOŠARKAŠI Partizana u četvrtak gostuju Barseloni u okviru 29. kola Evrolige, a pred duel sa novinarima je govorio i hrvatski reprezentativac Džejlin Smit.

Naturlaizovani Amerikanac sa hrvatskim pasošem govorio je o šansama Partizana.

Istakao da je potrebno da crno-beli zaustave Nikolasa Laprovitolu.

On smatra da njegov tim ima šanse da pobedi ukoliko zaustavi Nikolasa Laprovitolu i Džabarija Parkera.

- Oni imaju jako dobre plejmejkere. Tu su Laprovitola, Rubio, Satoranski... Moramo da kontrolišemo te momke i igraničimo Veselog koji igra jako dobro, posebno u poslednjih mesec dana. Mislim da je Laprovitola najveća pretnja. Može da ga krene u svak vreme. Džabari Parker je jako dobar i u dobroj formi. postiže oko 15 poena. Mislim da imamo šanse ako njih zaustavimo - poručio je Smit.

Očekivalo se dosta od Smita, a šansu kod Željka Obradovića dobija na kašičicu, a ovako je to prokomentarisao.

- Šta god mi kaže trener, ja ću igrati, sve je ok. Ako mi kaže da zaustavim Laprovitolu, u redu je. Ovde sam uživam u iskustvu sa svim navijačima. Kada vidim kako dolaze na gostovanja to je neverovatno. Ja sam ovde novi momak koji je došao usred sezone. Svi su se vratili. To je lojalnost, većina momaka je ovde tri godine. Potpuno razumem situaciju i radim ono što mogu - zaključio je Smit.

