JOKIĆ IMAO PORUKU ZA PEŠIĆA KOJA ĆE ODJEKNUTI: Selektor Srbije otvorio dušu i otkrio sve

KADA se pomene košarkaška reprezentacija Srbije, neizostavno je pominjanje Nikole Jokića, najboljeg srpskog igrača. Svetislav Pešić govorio je o njegovom odbijanju da bude u timu na Svetskom prvenstvu.

Pešić je u razgovoru za "Sport klub" govorio o dvostrukom MVP igraču NBA lige.

- Vrlo kratko. To nije samo u košarci. To je u biznisu. To je u fudbalu. Ljudi od kojih se najviše očekuje, oni moraju i mentalno i fizički i kako god hoćete, moraju da budu spremni za taj izazov da preuzmu odgovornost. Jer oni preuzimaju odgovornost. Oni su najbolji. Od njih se najviše očekuje. Tako je i u pitanju Jokić. Ako je odmoran i ako je spreman i mentalno i fizički ne postavlja se uopšte pitanje da li on pripada ovim momcima. To je sve isto godište, 94. i 95. Oni imaju "vocap" grupu. Oni se i dalje druže, oni se dogovaraju. Oni imaju vezu i privatnu i košarkašku, navijaju jedan za drugog, čestitaju jedan drugom. To sve postoji.

Selektor je potom detaljnije objasnio na šta misli...

- Međutim, dolazi dan odluke. Da li ja mogu to da ispunim? To što se od mene očekuje? Ako si ti odgovoran prema svom poslu, onda ti sebe pitaš – da li ta očekivanja koja su postavljena, da li ja to mogu da ispunim? Ako se osećam da ne mogu, ja ne idem. Ja ne idem u taj posao. Tako da, kada je u pitanju Jokić, evo objasnio sam vam. Ako se on oseća dobro i ako i fizički i mentalno, kako prošle godine se nije osećao, on je odigrao preko sto i nešto, ne znam ni koliko utakmica, imao je i povrede. Ispraznio se totalno, kako se to kaže. Jednostavno košarka više nije bila prioritet - rekao je Pešić i nastavio:

- Do zadnjeg momenta, ja moram da vam kažem, do zadnjeg momenta on je bio na tome "da li ja mogu ili ne mogu". To se dešava i kod ostalih igrača. Ali, za ostale niko ne pita ili malo pita. Da vas samo vratim malo u moje vreme, pa Divac nije došao na Evropsko prvenstvo, pa nije ovaj ili onaj. Nisu dolazili isto, svi naši najbolji igrači nisu dolazili iz različitih razloga, da li je povreda bila ili se nešto desilo. Detlif Šref koji je u ona vremena bio najbolji igrač, fantastičan Nemac, ja sam bio trener reprezentacije. On je igrao Olimpijadu 1992. za nemačku reprezentaciju u Barseloni, e sad igramo 93. Evropsko prvenstvo u svojoj zemlji – on nije mogao da dođe. Imao je problema sa povredama i do zadnjeg momenta svi smo čekali i on je rekao ne, ja ne mogu jer nisam spreman.

Pešić se potom vratio na Nikolu Jokića...

- Moram da ti kažem, Nikola je bio do zadnjeg momenta. Ja sam njemu rekao, ja sam obavio razgovore sa svim igračima, hajde ti malo dođi kasnije, hajde ti malo se odmori. I kada smo ga doveli do kraja u neku dilemu, on je rekao – ne, mene bi sada bilo sramota da ja tamo dođem kao neki veliki Jokić, kao neki MVP i da ja sada tamo dođem zadnji ili predzadnji, ja to neću. Ja hoću – ili igram i dolazim prvi dan, kao što je to bilo pred Evropsko prvenstvo prethodno, prvi dan i prvi na treningu, zadnji iz dvorane i još individualni rad. Znači – dolazim i sve ostalo što ja imam u privatnom životu, to nisu prioriteti. Prioritet je reprezentacija, prioritet su moji drugari i košarka. E, to rade najbolji. I zato su najbolji. To je to! - ispričao je Svetislav Pešić.

