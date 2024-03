SRBIN I PO! Nikola Jokić Amerikancima: Nemate vi reč za to! (VIDEO)

Nikola Jokić i dalje hara NBA ligom, a i posle sjajnih mečeva je u centru pažnje.

Podsetimo, u velikom preokretu Denvera, koji je od "-22" došao do pobede nad Torontom, o čemu su vas "Novosti" već izvestile, Nikola Jokić je imao partiju za NBA istoriju.

Ali, imao je i vrlo zanimljivu izjavu kada su se novinari sjatili u svlačionici aktuelnih šampiona.

Upitan šta je to što je pokrenulo ekipu kada je gubila sa ogromnom razlikom (u pitanju je, inače, četvrti najveći preokret u klupskoj istoriji), srpski as je odgovorio ovako:





- Ne znam... Možda neki ponos? Nismo hteli da budemo deklasirani, naročito ne pred svojom publikom. Verovatno... Mi imamo reč u srpskom jeziku, ali jako je teško to prevesti. Reč je "inat"! Stvarno bih voleo da vam to prevedem, ali mislim da ne postoji adekvatan prevod.

"Dakle, osetili ste... inat na poluvremenu?", bilo je sledeće pitanje.

- Da! Da!, potvrdio je Jokić.

Potom se osvrnuo na to šta je to "zaškripalo" u napadu.

- Mi smo nekako navikli da igramo dobru odbranu, možemo da se oslonimo na nju, naročito kada je neizvesno. Možda se samo desilo... Ne znam kako to da opišem, prosto, bila je to jedna od "onih noći". Oni su igrali sa mnogo agresivnosti, trčali su veoma, bili u tranziciji, a mi smo bili za korak ili dva sporiji, čak i u komunikaciji. Prosto smo bili sporiji od njih u prvom poluvremenu.

"Otkud to znate?!"

Srpski as je potom bio zaprepašćen, jer je sledeće pitanje glasilo "Posle jučerašnje pomame po internetu, ljude zanima koji je to omiljeni dinosaurus Nikole Jokića?", a odnosilo se na porodičnu posetu koju su centar Nagetsa i njegovi najmiliji imali jednoj dinosaurus-izložbi.,

- Ljudi, kako vi to znate?!, bio je zatečen Jokić.

"Pa, bilo je svuda", rečeno mu je.

Zvezda Denvera je vrtela glavom, u svom stilu prokomentarisala "Lepo", a onda je probao da se seti koji mu se to dinosaurus najviše svideo:

- Iskreno, zaboravio sam kako se bilo koji od dinosaurusa zove. Teško je to i izgovoriti. (Svideo mi se) ... onaj veliki, što jede travu. Veliki je baš! - rekao je srpski centar.

Pogledajte i sami kako je sve to izgledalo u svlačionici Nagetsa:

U deset mečeva od Ol-star vikenda, Jokićeva statistika je u "tripl-dabl ritmu":

Prosečno ostvaruje 26,7 poena (uz realizaciju šuteva iz igre od čak 60,5%), 13,6 skokova, 10,6 asistencija, ali i dve "krađe" i jednu blokadu po meču. Dok je on na terenu, Denver po meču prosečno daje 19,4 poena više nego što ih prima.

Protiv Toronta je odigrao - ovako:

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji, prvo mesto drži Oklahoma sa učinkom 45-19, Denver ima 45-20, Minesota 44-21, a slede Los Anđeles klipersi sa 41-22, Nju Orleans sa 39-25, Finiks sa 38-27, Sakramento sa 36-27, Dalas sa 37-28, "probuđeni" Lejkersi sa 36-30 i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 50-14, a za njim slede Milvoki sa 42-23, Klivlend sa 41-24, Njujork sa 37-27, Orlando sa 37-28, Filadelfija sa 36-28, Indijana sa 36-29, Majami sa 35-29...

Kada igraju Nikola Jokić i Denver? Raspored utakmica:

Denver redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu) po sledećem rasporedu:

četvrtak 14. 3. - u gostima protiv Majamija od 00.30

subota, 16. 3. - u gostima protiv San Antonija od 1.30

nedelja, 17. 3. - u gostima protiv Dalasa od 20.30

sreda 20. 3. - u gostima protiv Minesote od 2.00

petak, 22. 3. - kod kuće protiv Njujorka od 2.00

nedelja, 24. 3. - u gostima protiv Portlanda od 3.00

utorak, 26. 3. - kod kuće protiv Memfisa od 2.00

četvrtak 28. 3. - kod kuće protiv Finiksa od 3.00

subota, 30. 3. - kod kuće protiv Minesote od 2.00

nedelja, 31. 3. - kod kuće protiv Klivlenda od 21.30

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of, Olimpijske igre...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice.

Plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

A ako vam se košarka sviđa, NBA kao njen sastavni deo, kao i sve što u njoj rade Nikola Jokić i Denver, ali i ne samo oni već i svi ostali srpski i drugi asovi, pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

