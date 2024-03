JOKIĆ O ĐOKOVIĆU: "Želim da budem kao on"

Najbolji teniser sveta Novak đoković prisustvovao je meču između Los Anđeles Lejkersa i Denver Nagetsa u Los Anđelesu u noći između subote i nedelje.

Nakon meča Đoković je razgovarao sa poznatim američkim novinarom Vikom Lombardijem i rekao: "da je Jokić jedan od najboljih srpskih sportista".

Jokić je u razgovoru za američke medije odgvorio o tome šta misli o Novaku.

- On je ambasador Srbije. On je pravi uzor deci u Srbiji, ne samo zbog onoga što radi na terenu, već i zbog onoga što njegova fondacija radi. On je momak na kog se treba ugledati, želim da budem kao on. On radi nešto sjajno za decu, za Srbiju, za sve. Ne možemo da se poredimo - rekao je Jokić.

Novaka Đokovića od 6. marta očekuje turnir u Indijan Velsu prvi put od 2019. godine.

