"ON JE VELIKI!" Kakve reči Noleta o Jokiću - "Jedan od najboljih sportista u istoriji Srbije"

NAJBOLjI teniser sveta Novak Đoković izjavio je danas da je košarkaš Denvera Nikola Jokić jedan od najboljih sportista u istoriji Srbije.

Foto Profimedia

Đoković je noćas sa tribina pratio meč između Los Anđeles Lejkersa i Denvera, koji je završen pobedom Nagetsa rezultatom 124:114.

- On je veliki. On je jedan od najboljih sportista koje imamo u istoriji srpskog sporta. Ono što on radi u poslednje tri godine je neverovatno, ne samo za srpsku košarku, već i za evropsku košarku. Igrati u najjačoj košarkaškoj ligi sveta… On je neverovatan, volim ga, volim ga kao osobu - rekao je Đoković u razgovoru sa američkim novinarom Vikom Lombardijem.

Đoković se posle davanje izjave srdačno pozdravio sa Jokićem. Srpski teniser se u Los Anđelesu priprema za Masters u Indijan Velsu, koji počinje šestog marta.

