GARBAHOSA OŠTAR: Legendarni Španac protiv Dubaija u Evroligi

PREDSEDNIK evropskog ogranka Svetske košarkaške federacije (FIBA) Horhe Garbahosa izjavio je da mu se ne sviđa ideja da Dubai igra u Evroligi.

FOTO: FIBA.Basketball

Garbahosa je danas održao konferenciju za novinare, a jedna od tema bilo je i moguće priključenje Dubaija Evroligi.

- Ključna reč ovde su "glasine". Ne vidim nikakvu vrstu predloga ili sporazuma ili bilo čega. Kao predsedniku FIBA Evrope, ne sviđa mi se činjenica da klub sa drugog kontinenta dođe na takmičenje na našem kontinentu. To je Evroliga. U principu, za mene to nema smisla - počeo je Garbahosa odgovaranje novinarima na pitanje o klubu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Evroligi.

- Ako se to eventualno desi, moramo da vidimo kako će ovaj novi scenario u Evropi uticati na probleme putovanja igrača i klubova. Iskreno, ne želim da se uvlačim previše u to jer ne znam predlog, ako uopšte postoji konkretan predlog ugovora iz Dubaija. Ali opet, i potpuno otvoreno to kažem, ovo mi se ne sviđa, posebno ne u Evropi - nastavio je Španac, a prenosi košarkaški portal "Basketnjuz".

Garbahosa je rekao da bi takmičenje postalo potpuno drugačije u tom slučaju.

- Naziv takmičenja je Evroliga. Dakle, ako dovedemo klubove iz Azije, to je sasvim druga stvar. Ako se ovo desi, moramo da vidimo da li bi to značilo da će jedan evropski klub biti van konkurencije? Da li bi Evroliga imala 19 klubova? Mi to ne znamo. Dakle, zato ne želim previše da se bavim time. Ali opet, ovo je svojevrsni odgovor sa našeg kontinenta. Kao evropsko takmičenje, dozvolite mi da kažem da za mene to nema previše smisla - zaključio je Garbahosa.

