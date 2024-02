TO JE JEDAN ODVRATAN NAPAD NA DRŽAVU Vučić o sramnim izjavama Željka Obradovića: Ništa ne bi bilo ni od Partizana ni od Zvezde nema države

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je sraman napad trenera Partizana Željko Obradović na državu Srbiju posle poraza.

Foto: TV Prva/Printskrin

- Vratiću se na početak emisije, kada sam govorio o tome kakav je odnos ljudi prema državi. Nažalost uvek loš. Zato smo imali i neadekvatan i ne uvek dobar odgovor države, i bili manje razvijeni od svih ostalih, a sada smo prvi na Zapadnom balkanu u svemu. Ja u ovome vidim jednu dobru stvar. Želja je očigledno bila drugačija i neću u to da ulazim, govori o onima koji to izgovaraju. Ne moraju oni da požure iz kluba da govore o parama, kod nas je to jasno, javno i transparentno. Svaki dinar u poslednjih 5, 6, 7 godina. Zašto ovome govorim sa svom zbiljom. Zato što je ovo jedan odvratan napad na državu koji se događa svaki dan, ne samo od ovog čoveka nego iz iz drugih klubova, pa i Zvezde. Jer je Bogom dano ovde da vi budete protiv države. Kad se postigne uspeh, kažu 'uprkos državi'. Takve su vam i navijačke pesme. A da pogledamo malo istini u oči. Ništa ne bi bilo ni od Zvezde ni Partizana da nema države. Sad ću da vam otkrijem tajnu. Možda jedan, ali pre će biti nijedan klub u Evropi nema toliku podršku države kao Partizana i Crvena zvezda. Kada kažem od države govorim o novcu direktno od države. Preko Košarkaškog saveza, preko Grada Beograda, preko Republike, govorim o Telekomu, govorim o NIS-u. Sve to jer je država tražila da budu pomognuti. Plaćamo enromne sume novca. Na to dodajte da po tri puta nižoj ceni dobijaju halu Arena, na to dodajte izlažanje u susrtet oko poreza, na to dodajte i privatnike kojima država kaže da podrže klub za koji i ne navijaju.

Hoćete da vam otkrijem kako plaćaju poreze. Tako što mi damo pare, a oni sutradan uplate ono što smo im mi dali. Samo što narodu neće da kažu. Najlakše je da kažu "Vučiću p..deru". Pa sad ćete svi da dobijete. Jer vi znate da Partizan ne bi igrao osam godina evrpsku utakmicu u fudbalu da nije države. Pri čemu su oni pošteni pa oni kažu to. Svaki put smo mi plaćali liciencu. Zvezdi nisamo platili 2014. Posle toga smo im platili 4 puta.

To je jer nemamo privatne klubove. Ne mogu oni da kažu čestitamo sportski, pretežno su sudije krive, ili je to morao neko drugi da naredi. Sve ću to reći Malom da pripremi. Država je uvek najlakša moneta za potkusurivanje. Najpopularnije je reći da su protiv države, ali je sramota reći da dobijaju pare od države. Postojali ne bi da nema države. Od svih onih velikih akcija za skupljanje poreza dinara nisu uplatili. Samo da to imate u vidu. I to vam životom garantujem. Na današnji dan dužni su skoro 6 miliona evra, Zvezda 1,2 milion u košarci.

