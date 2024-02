KUP KORAĆA IZ ZVEZDINOG UGLA: Evo zašto je Sferopulos poveo juniore, a zašto crveno-beli strepe od FMP-a

Košarkaši Crvene zvezde su krenuli put Niša gde ih očekuje borba za trofej u Kupu Radivoja Koraća. Prvi meč je na programu u sredu od 20 časova protiv ekipe FMP-a.

Pred meč svoja očekivanja izneli su trener Crvene zvezde Janis Sferopulos, kapiten Branko Lazić i igrač Luka Mitrović.

Pred polazak, trener crveno-belih Janis Sferopulos govorio je o prvoj utakmici, ali i o mladim igračima, koje je izabrao da vodi na Kup.

- Putujemo u Niš na nacionalni Kup, ali za nas je najvažnija prva utakmica protiv FMP-a. Fokusiramo se samo na tu utakmicu. To je turnir, ali to je nokaut turnir i to dobro znamo. Ako niste spremni da igrate utakmicu po utakmicu, onda će možda doći do iznenađenja, a mi ne želimo da se to desi. Zato se fokusiramo samo na prvu utakmicu protiv FMP. To je tim koji je nedavno promenio trenera. Igraju brže, igraju sa većim entuzijazmom nego ranije, a mi moramo da budemo veoma koncentrisani protiv njih i da igramo našu igru. Doveli smo tri igrača iz našeg juniorskog tima. Uvek volim da radim sa mladim igračima, gledao njihovu utakmicu i gledao sam neke treninge. Za mene je važno da uvek postoji dobra konekcija sa mlađim timovima, a sigurno je da će nam trebati mlada krv za pehar, ali i za nastavak sezone.

Branko Lazić, kapiten Zvezde, ovako je najavio ono što sledi:

- Pre svega očekujem da odbranimo trofej od prošle godine i da pokažemo da smo spremni za ono što sledi. Već u sredu počinjemo sa odbranom prvog trofeja. Takmičenje je specifično jer sistem eliminacije traje kratko i jednostavno nema mesta greškama. Moramo da uđemo maksimalno u svaku utakmicu i naravno da dođemo do samog kraja i naravno do trofeja - rekao je Lazić.

Foto: Tanjug Luka Mitrović naglašava da Zvezda mora da bude oprezna protiv "pantera": - Vreme je da se borimo za prvi trofej. Kup je specifično takmičenje, nokaut sistem gde jedan poraz može da vas košta trofeja. Idemo korak po korak. FMP je u sredu prvi. Ne želimo nikakva iznenađenja. Motivisani smo i željno očekujemo borbu za taj trofej. Lepo je videti mlade igrače na treningu, donose neku novu energiju. Što se tiče ekipe FMP-a, moram da kažem da igraju znatno bolje od dolaska novog trenera, moramo da budemo oprezni i damo svoj maksimum - zaključio je Mitrović. Podsetimo, Crvena zvezda brani trofej osvojen prošle godine, kada je u finalu savladala ekipu Mege rezultatom 96:79.

