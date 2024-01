HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE: Splićani vraćaju ime Jugoplastika svom posrnulom gigantu?

Kad je Božidar Maljković, sada predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, vodio splitski košarkaški klub, on je bio prvak Evrope. I to ne samo jednom. U međuvremenu, ta čudesna Jugoplastika je prestala da postoji - i po imenu, i po magnitudi na mapi svetskih košarkaških potresa. Uostalom, Hrvatska se svega što je sa Jugoslavijom imalo veze - počela da se odriče dok je Jugoslavija još i postojala. Ali, izgleda da se vremena menjaju. Bar u Splitu.

Foto: AP

Tamošnji najčitaniji dnevni list, "Slobodna Dalmacija", pokrenuo je inicijativu da se KK Split preimenuje u nekadašnje KK Jugoplastika.

I, rezultati te ankete su prilično šokantni za ostatak Hrvatske.

Naime, kratki tekst na tu temu je glasio ovako:

"Kad neko spomene Split i košarku, bilo gde u svetu, prvo što čoveku padne na pamet su Kukoč, Rađa i Jugoplastika. I svi ostali ‘žuti‘ iz tog istorijskog vremena kada su Gripe imale tri godine uzastopce prvaka Evrope.

Iz ove perspektive to deluje nestvarno, poput bajke. Mlađi bi mogli pomisliti da su im ‘starešine‘ celu tu priču izmislile. No, dogodilo se. I danas kad nekome kažeš KK Split, uglavnom pita jel‘ to bivša Jugoplastika.

Je li možda vreme da se razmisli o povratku starog imena? Nosi on tu ‘jugo‘ konotaciju, ali ovo je ime iznad politike, čak i iznad košarke, sporta. Ime Jugoplastike proslavilo se svetom. Pustimo sad onaj jednokratni Pop 84 (privremeni naziv za pomenuti košarkaški klub, prim. aut), sve je to u glavama ljubitelja košarke - Jugoplastika.

Stoga, i vas pitamo. Treba li vratiti slavno ime, ili ostati na KK Split? Ili vam je svejedno?"

Od dosadašnjih 1860 glasova, čak 1057 ljudi,, odnosno 57%, izjasnilo se da Split treba da vrati slavno ime. Njih 699, odnosno 38% se protivi povratku Jugoplastike, a šest odsto (104 osobe) izjasnile su se da im je svejedno.

A šta kažete vi?

Anketa Treba li KK Split da vrati ime u Jugoplastika?

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.