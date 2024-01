"LEDEJ, NEMOJ NIKAD DA SE MENJAŠ!" Kakva poruka Evrolige dan posle večitog derbija u kome je taj igrač Partizana razbesneo sve u Zvezdi

Crvena zvezda i Partizan četvrti put su ove sezone igrali, drugi u ABA ligi, a dan posle vrlo burnog večitog derbija desila se i vrlo zanimljiva objava Evrolige.

Podsetimo, Crvena zvezda je pobedila Partizan posle velike drame: vodila je i sa 21 poenom razlike, a na kraju strepela od pregledanja snimka poslednje akcije crno-belih, kada postignuti koš gostiju, uz zvuk sirene, nije bio priznat.

Utakmicu su obeležili i brojni emocijama nabijeni momenti, a zbog dva nesportska poteza isključen je centar crno-belih, Zek Ledej.

On je ulazio u sukob sa igračima crveno-belih, koji su mu zamerali i da je na granici da nekog od njih ozbiljnije povredi, a nepunih 17 sati posle završetka derbija, Evroliga se oglasila rečenicom:



"Zek Ledej... nemoj nikad da se menjaš!"

Iako ovakva rečenica svakako ne prija onima kojima je Zvezda u srcu, bar ne posle onakvog derbija, ona uopšte nema veze sa utakmicom koja je odigrana u ABA ligi.

Naime, Evroliga je, eto, baš dan posle "sudara" večitih u Areni, objavila taj komentar uz snimak emotivnih scena koje je Ledej imao u elitnom evropskom takmičenju:

Zak Ledej i agresivnost

Poslednje pitanje na konferenciji Partizanovog trenera Željka Obradovića, posle pomenute utakmice sa Crvenom zvezdom, glasilo je zašto je Zek Ledej bio toliko agresivan na ovom meču, da je i isključen.

Nemanja Nedović i Zek Ledej u klinčui tokom ABA večitog derbija u kome je Crvena zvezda pobedila Partizan / FOTO: M. Vukadinović

- Kako ste rekli izraz? Agresivan? Aha. Pa, sudije su tako odlučile, dve tehničke greške i to je autoomatsko isključenje. On je bio izuzetno motivisan i dao je, sigurno, taj početni elan i zanos ekipi. To je sigurno. Da li je bio toliko nervozan ili ne, to ne znam, ali nije sam on učestvovao (u dva sukoba), kad se pogleda, a treba pogledati snimke, učestvovalo je mnogo igrača. Targetirati jednog igrača, i reći "on je taj"... ne verujem da je to baš korektno. S te strane, sigurno... svaki igrač treba da bude miran i da doprinosi nekoj dobroj atmosferi na parketu, svejedno s koje je strane. Bilo je igrača koji su bili mirni, bilo je nekih koji su bili manje mirne, ali... utakmica povuče. Na kraju krajeva, videli ste pozdrave između svih aktera i to nikada između nas nije bio problem. Šta se desi na terenu, ostane na terenu, i to je to - zaključio je Željko Obradović.

