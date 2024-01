VELIKO SRCE MALOG JAGA: Brazilac sprečio najveći preokret u istoriji derbija

ČETVRTI derbi u sezoni, drugi u ABA ligi, imao je sve elemente. Poželjne i nepoželjne. Na kraju je ponudio dramu i iznedrio junaka, Brazilca Jaga dos Santosa. Kao da mu je 44. derbi stuštio se od koša do koša i pogodio četiri sekunde pre kraja za pobedu kojom je Crvena zvezda verovatno osigurala prednost nad Partizanom do kraja trke za prvo mesto u ligaškom delu - 88:86.

FOTO: M. Vukadinović

Bravura plejmejkera crveno-belih isprečila se jednom od potencijalno najvećih preokreta u istorijatu sudara "večitih". Crveno-beli su pred poslednju četvrtinu imali 16 poena prednosti, Partizan u poslednjim sekundama šut za pobedu.

Obradović je u najavi govorio o greškama svog tima iz prethodnog derbija. Njegovi igrači očigledno nisu uradili domaći zadatak, jer su prvo poluvreme odigrali kao ponavljači. Njegov kolega Sferopulos nije imao razloga za promenu koncepcije, sve što je prolazilo u drugom evroligaškom susretu našlo se u igri i u drugom regionalnom.

Preuzimanje u odbrani saseklo je u korenu planove crno-belih da eksploatišu hendikep situacije, poput igre leđima Nanelija protiv Dos Santosa. Podatak da je u timu Partizana u prvom delu bio najučinkovitiji Ledej sa svih 11 poena s linije slobodnih bacanja ilustruje kreativnu krizu, takođe i sudijski kriterijum direktno odgovoran za to što se 20 minuta aktivne košarke igralo 70.

Crveno-beli su zapravo bili ti koji su igrali košarku. Raznovrsnim napadačkim repertoarom, čije su glavne stavke bili Hanga, Jago i Teodosić, ali i sa kvalitetnim pratećim tačkama skoro svih ostalih, nakupili su 21 poen zalihe. Statistički parametri su bili takvi da nisu mogli da budu zadovoljni sa plus 17 nakon poluvremena, koje je obilovalo na jedvite jade kontrolisanim tenzijama. Zajednički imenitelj povremenih koškanja bio je Ledej.

Na 55 primljenih poena u prvom poluvremenu, Partizan je primenio očekivanu taktiku, viđenu u nastavku meča sa Makabijem. Agresivnost na ivici faula, pritisak na spoljnu liniju protivnika, promenili su sliku na terenu. Sada je Zvezda ostala bez ideje kako da pronađe put do koša, dok je večiti rival iz odbrane napokon počeo da upisuje neke poene bez prolivene krvi i znoja. Doduše, krvi je bilo na arkadi Kaminskog od jačine jednog duela.

Ceh igre na sve ili ništa plaćen je petim faulom Dožera sredinom treće četvrtine, u trenutku kad su crno-beli spustili zaostatak na minus deset. Viđena je i retka situacija da Obradovićev protest bude tako žestok da zaradi tehničku grešku, nešto kasnije revanširao mu se Sferopulos. Između dve žučne trenerske reakcije, crveno-beli su se stabilizovali. Rešili su presing protivnika bržim protokom lopte, od čega je profitirao Bolomboj. Zažalio je obruč izložen moćnim zakucavanjima američkog centra.

KORA BANANE, UVREDE... NEPOŽELjNI aspekti derbija već pri izlasku igrača Partizana na teren, kada je sa tribina poletela kora banane i pogodila žensku osobu za zapisničkim stolom. Prve uvrede krenule su već posle minut i po, meta je bio trener crno-belih Željko Obradović, kasnije su pogrdnim skandiranjima bili izloženi i Kevin Panter i Zek Ledej, koji je svojim potezima najviše provocirao Zvezdine navijače. Da može i drugačije govore slike pola sata pre početka, kada su Aleksa Avramovići i Bruno Kaboklo pozirali mladom naraštaju Zvezdine publike za selfi uspomene.

Zvezda je specijalista za oživljavanje klinički mrtvih pacijenata. Prednost od 16 poena na ulasku u poslednju deonicu bila bi dovoljna bilo kome, ne i ovoj psihološki nestabilnoj grupi igrača. Partizan je sedam od devet trojki pogodio u tom periodu, druga Avramovićeva približila ga je na minus tri 30 sekundi pre kraja. Pre toga je sa Panterom ispratio u svlačionicu Ledeja, koji je nerazumno udario u stomak Giedraitisa i dobio drugu tehničku grešku. Početnički izgubljena lopta crveno-belih dala je šansu večitom rivalu da stigne "nedostižno". Naneli je fauliran pri pokušaju da poravna trojkom, učinio je to hladnokrvno sa linije penala. Ostalo je 11 sekundi, dovoljno za Jaga da istrči preko čitavog terena, izdrži kontakte i prebaci loptu preko mnogo viših od sebe. Od table se spustila u koš za, ukupno gledano, zasluženu pobedu Zvezde, iako je šut za pobedu imao Avramović. Pretežak čak i za njegove standarde.

C. ZVEZDA 88

PARTIZAN 86

DVORANA: "Beogradska arena". Gledalaca: 18.796. Sudije: Pukl, Obrknežević, Radojković.

C. ZVEZDA: Smart 4, Teodosić 7 (1/4 za tri, 5 as.), Hanga 15 (3/5 za dva, 3/6 za tri), Davidovac 5, Mitrović 6, Lazić 3, Tobi, Bolomboj 14 (7/9 za dva, 13 sk.), Nedović 11 (1/5 za dva, 1/4 za tri, 4 as.), Giedraitis 10 (2/5 za tri), Gilespi, Dos Santos 13 (4/4 za dva, 1/2 za tri, 4 as.).

PARTIZAN: Ledej 13 (13/14 sl. bacanja, 6 sk.), Avramović 13 (2/4 za dva, 2/7 za tri, 4 as.), Koprivica, Panter 14 (1/4 za dva, 2/4 za tri), Smailagić, Jaramaz 2, Naneli 19 (3/4 za dva, 3/7 za tri, 4 as.), Trifunović, Dožer 7 (4 as.), Ponitka, Kaminski 18 (6/6 za dva, 2/2 za tri, 5 sk.), Kaboklo (4 sk.).

28:15, 27:23, 17:18, 16:30

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.