BILA BI NAM ČAST DA IGRAMO U BEOGRADU Golden Stejt poručio: Meč sa Partizanom sjajna ideja

TRAGIČNA smrt Dejana Milojevića ujedinila je košarkaški svet. Posebno dva kluba, Golden stejt Voriorse i Partizan. Klubove u kojima je veliki trag ostavio Dejan Milojević.

Foto: AP

Emotivne scene iz Beograda i San Franciska prepričavaju se u košarkaškim krugovima, a u Partizanu su došli na ideju da pozovu Golden Stejt voriorse da dođu u Beograd i odigraju meč u čast Dejana Milojevića.

Inicijativa, po kojoj bi se meč igrao na otvorenom, na Tašmajdanu oduševila je ljude u Voriorsima. Za "Mocart sport" je o mogućem meču nekadašnjeg šampiona NBA lige i Partizana govorio Zaza Pačulija, član uprave Golden stejta.

- Nismo čuli za poziv Partizana, ali moram da kažem da je to fantastična ideja. Skidam kapi predsedniku Partizana na inicijativi koja je prelepa jer je Deki zaslužio tako nešto zbog svega što je uradio. Naravno nama bi bila čast da igramo sa Partizanom u Srbiji, ali isto tako moram da naglasim da to nije lako izvodljivo. NBA liga je biznis, gleda se nekoliko faktora, od igrača, rasporeda, moralo bi da se poklopi dosta toga da bi se to dogodilo, ali ideja je izvanredna i lično bih baš voleo da se tako realizuje i zbog igrača i navijača u Srbiji, ali pre svega u znak sećanja na čoveka kakav je Dejan Milojević, rekao je Pačulija.

Istakao je da su svi članovi Voriorsa još uvek u šoku zbog smrti Milojevića.

- Teško je, stvarno je teško. Deki nam mnogo fali, on je veliki deo ovog kluba i veliki deo uspeha koje smo imali prethodne tri godine. Naporno je radio, njegova ličnost je bila takva da je sa svima mogao da razgovara, da priđe košarkašu objasni mu stvari koje treba da čuje. Takvih ljudi je malo. Zaista mi je teško dok ovo pričam jer smatram Dejana za prijatelja. Nikada ga neću zaboraviti.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.