"SA NJIM BIH IŠAO U RAT!" Duško Vujošević otkrio nove detalje o smrti Dejana Milojevića, mozak nije imao dotok kiseonika, eksplodiralo je

DEJAN Milojević, srpski košarkaški trener, preminuo je od posledica srčanog udara koji ga je zadesio juče u Sjedinjenim Američkim Državama.

Jedan od ljudi koji su bili izuzetno bliski sa Milojevićem je Duško Vujošević, koji mu je bio trener u Partizanu.

Dule je gostovao u jutarnjem programu na TV Nova, a nije mogao da zadrži suze pričajući o Milojeviću.

- Juče posle dijalize zvao me je Milenko Tepić i pitao me: 'Jesi li čuo za Milojevića?' Rekao mi je da je imao težak infarkt i da je pitanje da li će da preživi. Bio sam zaprepašćen. Posle se ispostavilo da do operacije nije sat i po imao dotok kiseonika, da je to eksplodiralo. Verovatno će se pokazati da je tromb začepio neki krvni sud - rekao je on, pa u suzama dodao:

- Neko mi je poslao sliku njegovog sina sa porukom "bio si mi sve"...

Nastavio je potom Vujošević.

- Upoznao sam jednog fantastičnog čoveka. Za njegov razvoj u startu je zaslužan Miša Lakić iz Beovuka. Dejan mu je bio zahvalan zbog toga. On je bio jedan od retkih ljudi koji je imao zahvalnost - iskreno je govorio Dule, pa se dotakao i povreda sa kojim se Milojević mučio:

- Medicina sportska je bila manje razvijena. On nije imao koleno, ukrštene ligamente nije operisao. Svojim radom na kvadricepsu i zadnjoj loži uspeo je da igra sa tim. Svaki trening za te dve godine odradio je najbolje što je mogao. Čini mi se da nijedan nije propustio. Svaku utakmicu je odigrao na maksimalnom nivou. On je voleo košarku i familiju iznad svega.

Istakao je i kako mu je Dejan Milojević uvek čuvao leđa:

- Pokušavali su da me smene u jednom periodu, ali Dejan mi je čuvao leđa. Vratio se posle inostranstva u Partizan, potpisao dobar ugovor, ali je tada shvatio da ne može više da igra sa tim kolenom i pocepao je taj ugovor, nije hteo da uzima pare. Retko bi ko to uradio. Teško mu je to palo kada je napustio košarku. Tu ljubav je prebacio na trenerski posao. Otišao je u Megu, a uspeh tog kluba vezan je za njega.

Za kraj, Duško Vujošević je zaključio:

- Bio je izuzetan čovek i igrač. Bio je neko s kim bi mogao u rat da ideš. To je bilo srce od čoveka.

