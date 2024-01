"PANTER JE PLAĆEN VAN BUDŽETA": Željko Obradović otkrio zbog čega je Partizan poseban

Željko Obradović, trener Partizana, tokom boravka u Istanbulu prethodne sedmice, kada su crno-beli igrali protiv Fenerbahčea, dao je intervju za turski „S Sport“. Govorio je o raznim temama. Između ostalog i o načinu na koji je Kevin Panter ostao u Humskoj prethodnog leta.

FOTO: M. Vukadinović

- Letos smo došli do momenta da je mnogo klubova želelo da potpiše Pantera. Klub je to shvatio i ljudi iz upravnog odbora su odlučili da pomognu timu kako bi ga zadržali. To mi je pokazalo koliko ti ljudi vole Partizan. Ne pričamo o uobičajenom budžetu. Ovo je bio poseban slučaj, zaista su želeli da pomognu da ga zadržimo i taj novac za Pantera nije deo budžeta. Sve to me je učinilo mnogo srećnim - rekao je Obradović.

To bi trebalo da bude znak ostatku Evrolige koliko su u Partizanu posvećeni, smatra najtrofejniji trener Evrope.

- Tim primerom sam video da ljudi vole Partizan koliko i ja. Zato je ovo i poseban klub. Dodajmo na to i sve prodate sezonske ulaznice i dolazimo do solidnog budžeta. Nadam se… Ne nadam se, siguran sam da ćemo nastaviti tako. Verujem da Partizan mora uvek da bude u Evroligi. To je naš najveći problem. Probaćemo da ubedimo i ostale evroligaške klubove da im je Partizan potreban.

Obradović je rekao da nema razloga da se žali na gust raspored.

- U prošlosti smo pričali o tome da želimo da igramo svako sa svakim. Zašto imamo pune dvorane? Ali govoriću o mom klubu. Zašto imamo blizu 14.000 prodatih sezonskih ulaznica? Zato što su ljudi zadovoljni takmičenjem u kojem igramo protiv svakoga. Ako želimo da razgovaramo o tome, to se radi kada se završi sezona. Siguran sam da u Evroligi postoje ljudi koji o tome razmišljaju - dodao je trener Partizana.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.